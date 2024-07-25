Apple, Çin'de yeni bir kalite ve güvenilirlik laboratuvarı açıyor. Bu laboratuvarda yapılacak testlerle iPhone ve iPad gibi ürünlerin daha kaliteli olması sağlanacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, birkaç aydır üzerinde çalıştığı araştırma laboratuvarını resmen açıyor. Çin'de hizmet verecek bu laboratuvar, aslında tüm Apple müşterileri için büyük önem arz ediyor.

Apple'ın Çin'de açtığı laboratuvar, iPhone, iPad ve Apple Vision Pro gibi ürünler için kalite ve güvenilirliğe odaklanacak. Burada yapılacak testler ile Apple ürünlerinin daha yüksek kalitesi olması sağlanacak. Ayrıca en yeni üretim teknikleri de yine Çin'deki laboratuvarda geliştirilecek. Böylelikle firma, müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmaya başlayacak.

Peki bu laboratuvar neden Çin'de açıldı?

Apple'ın söz konusu laboratuvarı Çin'de kurmasının oldukça basit bir nedeni var. Bu neden, Apple'ın tedarikçilerinin çok büyük bir bölümünün Çin'de bulunuyor olması. Şirket, tedarikçileri ile dirsek temasında bulunacak ve böylelikle hızlıca reaksiyonlar alınacak. Bu durum, Çinli tedarikçilerin de işine gelecek. Firmalar, kendilerini geliştirme imkânı yakalamış olacaklar.

Apple'ın laboratuvarında yapılacak testlerle ilgili daha somut bilgiler verelim. Şirket bir süredir, yoğun fiziksel aktiviteler ve aşırı sıcaklık gibi daha zorlu koşullarda daha iyi performans sunacak ürünler geliştirmek istiyor. İşte söz konusu laboratuvar, tam olarak bu amaç uğruna kullanılacak.