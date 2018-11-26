Apple Kan Kaybediyor: iPhone XR, Japonya'da İndirime Girdi

Apple'ın en güçlü kalesi Japonya'da bile iPhone XR fiyatları düşmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta dolanan dedikodularda söylendiği gibi, bu hafta sonunda Japonya'da iPhone XR fiyatları 36.000 Japon yeninden (317$), 24.000 Japon yenine (211$) geriledi. Tabii ki söylemeye gerek yok, bunlar telefon operatörlerinin sunmuş olduğu kontratlı fiyatlar. İşin aslı Apple telefonların fiyatları, Japonya'nın en büyük operatörü olan NTT DoCoMo tarafından yürütülen politika nedeni ile dolaylı yönden düşürülmüş oldu.

Eğer diğer operatörler ve tedarikçiler de aynı yolu izlemeye başlarlarsa, Apple yerel tedarikçileri ile eş zamanlı olarak uygulanacak indirim politikaları, iPhone XR'ın satışlarındaki durgunluğa bir son verebilir. Japonya'nın Apple'ın en güçlü kalesi olduğu göz önüne alınırsa (Evet Amerika'dan bile daha geniş bir pazar payına sahipler), yaptıkları bu hamleler pazar paylarını korumak adına oldukça makul gözüküyor.

Japon iPhone kullanıcıları XR ve Xs modellerinde olan Face ID gibi özelliklere rağmen, yoğun bir şekilde iPhone 8 ve 8 Plus telefonlara daha çok ilgi gösteriyorlar. Görünen o ki, yüz tanıma özelliği ve köşeden köşeye ekran olarak tanıtılan tasarım, Japon kullanıcıları çok da ikna edememiş.

İşin ilginç tarafı ise, sanki iPhone X ile birlikte yeni gelen özellikler hiç var olmamış gibi bu trendin tüm dünyada yayılıyor oluşu ve iPhone 8 ve 8 Plus'ın üretimlerinin hızla artması. Son günlerde piyasada değer kaybetme haberleriyle çalkalanan Apple, bakalım tüm bu analizlerin ve rakamların gösterdiği tabloyu önümüzdeki günlerde değişecek olan fiyat politikaları ile toparlayabilecek mi?