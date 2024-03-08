Apple'ın katlanabilir ekranlarla ilgili yeni bir patenti yayımlandı. Bu patent, ekranda oluşan kırışıklık veya kırılmaları kimyasal madde desteği ile ortadan kaldırıyor. Patentin gerçek bir ürün hâline gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO), bugün Apple'ın yeni bir patentini yayımladı. Bu patent önemli çünkü daha geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız, Apple'ın katlanabilir ekranlı MacBook Pro modeli üzerinde çalıştığı iddialarla ilgili bir durum söz konusu. Görünen o ki Apple, gerçekten de katlanabilir ekranlı ürünler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Apple'ın yeni patenti, katlanabilir ekranlara yeni bir soluk kazandıracak gibi görünüyor. Çünkü patent bilgilerine göre Apple, ekranın katlandığı yerin kırışmaması veya kırılmaması için yeni bir yol geliştirmiş durumda. Bu yeni yol, ekranın o kısmına kimyasal bir destek sağlamaya çalışıyor. Böylelikle katlanabilir ekranlı cihazların en önemli sorunlarından bir tanesi çözülmüş olacak.

Bu patent, sadece bir MacBook Pro için geçerli olmayabilir

Patent belgelerinde dikkat çeken hususlardan bir tanesi, patentin tek bir cihaz için özelleştirilmemiş olması. Yani Apple, kırışmasını veya kırılmasını kimyasalla desteklediği katlanabilir ekranını sadece bahsi geçen MacBook Pro'da değil, bir iPhone veya bir iPad'de de kullanabilir. Tabii bunun henüz erken aşamada olduğunu da unutmamak lazım. Apple'ın katlanabilir ekranlı bir ürün tasarlayıp tasarlamayacağını şimdilik bilemiyoruz.

Apple'ın katlanabilir ekranlı patentleriyle ilgili diğer bilgiler, bizi çok da şaşırtmadı. Şirket, bir menteşe yardımı ile ekranı içe doğru katlamaktan bahsediyor. Az önce de belirttiğimiz gibi buradaki en önemli konu, kırışıklık veya kırılmanın engellenmesi. Bakalım Apple, bu konuda gerçekten büyük bir başarı elde edebilecek mi...