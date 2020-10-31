Apple, sürekli olarak başının belaya VirnetX'e bir davada daha kaybetti. Mahkeme, teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Apple'ın, VPN on Demand (İsteğe Bağlı VPN) özelliğiyle VirnetX'in patentini ihlal ettiğine karar verdi.

Apple'ın, patent davaları ve telif ihlalleri iddiasıyla başını belaya sokan patent trolü (genellikle kötü anlamda kullanılan, mahkemede davayı kazanmak için patent ihlâli iddiasında bulunan şirket) VirnetX'e 502,8 milyon dolar ödemesine karar verildi.

VirnetX, 10 yıl önce de Apple'a dava açmıştı. ABD merkezli bir şirket olan VirnetX'in, dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Apple'ı dava etmesinin sebebi ise FaceTime'da teknolojisini ve patentini ihlâl etmesiydi.

Apple, VirnetX arasındaki bir telif davası daha sonuçlandı

Mahkeme jürisi, Apple'ın İsteğe Bağlı VPN özelliği için VirnetX'e telif ücreti ödemesi gerektiğine karar verdi. VirnetX, Apple'dan 700 milyon dolar talep ederken daha sonra birim başına 19 sent telif bedeli temelinde 113 milyon dolar ödemesi gerektiği ifade edildi. Ancak jüri tarafından bu birim, 84 sent olarak belirlendi.

Apple ile VirnetX, daha önce de mahkemelerde karşı karşıya gelmişti. Bu iki şirket, geçtiğimiz sene İsteğe Bağlı VPN özelliği karşı karşıya gelmiş ve Apple'ın VirnetX'e 503 milyon dolar ödemesi gerektiğine karar verilmişti. Apple, bu dava sonucunu temyize götürmüş ve mahkeme, hasarın yeniden hesaplanması gerektiğine ya da davanın yeniden görülmesi gerektiğine karar vermişti. Jüri tarafından yeniden değerlendirilen miktarda çok az bir indirime gidildi.

Bu iki şirketin daha önce de birçok kez karşı karşıya geldiğinden bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi de 2010 yılındaydı. VirnetX, Apple'ın güvenli iletişim ile ilgili patentlerini ücret ödemeden kullandığını iddia etmişti. Dava sonucunda Apple'ın 368 milyon dolar ödemesine karar verilmiş ancak Apple'ın kararı temyize götürmesi sonucunda bu ödeme kaldırılmıştı.

2016 yılında hasar, faiz ve mahkeme giderleri yeniden hesaplanarak VirnetX'e 440 milyon dolar ödenmesi gerektiğine karar verildi. VirnetX, aynı yıl içerisinde dört patentini ihlâl etmesinden kaynaklı olarak Apple'a açtığı davada 625,6 milyon dolar kazandı. Karar, Apple tarafından temyize götürülse de sonuç değişmedi.