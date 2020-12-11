'Apple, Kendi Hücresel Veri Modemlerini Üretmeye Başladı'

Bloomberg, Apple ile ilgili dikkat çekici bir haber yayımladı. Bu habere göre şirket, kendi hücresel veri modeminin üretimine resmen başladı. Intel'in modem üretim biriminin satın alınmasından sonra sürpriz olmayan karar, Qualcomm'un hoşuna gitmeyecek türden.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni bir karar alıp, bu karar doğrultusunda çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Bloomberg'de yer alan bir habere göre şirket, bugüne kadar Qualcomm tarafından üretilen hücresel modemlerini, bundan sonra kendisi üretecek. Bloomberg, bu kararın Apple'ın donanım teknolojilerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Johny Srouji tarafından yapıldığını söylüyor.

İddialara göre Srouji, üst düzey çalışanlarla yaptığı bir toplantı sırasında bu vümleleri kurdu. Alınan kararın oldukça kritik bir önem arz ettiğini belirten Srouji, bu kararla birlikte uzun vadeli stratejiler konusunda önemli bir adım attıklarını savundu. Ancak Srouji'nin bu açıklamaları, son kullanıcı için henüz bir şey ifade etmiyor. Zira Qualcomm ile Apple, hücresel modem konusunda 6 yıllık bir anlaşma imzaladı ve bu anlaşma, henüz ilk yılında.

Hücresel modem üretim kararı, Intel'in modem üretim biriminin satın alınmasının doğal bir sonucu

2019 yılı, Intel için çok can sıkıcı bir şekilde geçmişti. Bir yandan siparişlere yetişemeyen diğer yandan da baskı altında kalan şirket, işlerin üstesinden gelemez hale gelmişti. Hal böyle olunca da Apple, Intel'in modem üretim birimini tam 1 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Çalışanlarına bu konuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Srouji, bu satın alma işleminden sonra donanım ve yazılım mühendislerinden oluşan bir ekibin kurulmasının kolaylaştığını söylemiş. İşte geçtiğimiz yıl başlayan yeni süreç, bir yılın sonunda meyvelerini vermeye başlamış gibi görünüyor.

Apple'ın iPhone'lar için hücresel modem üretimi yapmaya başladığı artık bir sır değil. Ancak bu modemlerin iPhone'lara ne zaman geleceği henüz belirsiz. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi Apple, Qualcomm ile 6 yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Qualcomm, bu 6 yıllık anlaşma kapsamında da iPhone'ların mobil verilerini kullanabilmesini sağlayan modem üretimi yapacaktı. Bakalım Apple, bu tür bir anlaşmayı iptal mi edecek yoksa farklı çözüm yolları üzerinde mi yoğunlaşacak.