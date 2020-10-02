Apple'ın Kendini Tamir Edebilen Ekran Patenti Ortaya Çıktı

Apple'ın yeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şirketin ortaya çıkan yeni bir patenti, Apple'ın hem katlanabilen hem de kendi kendini tamir edebilen bir ekran üzerinde çalıştığını gösteriyor. Eğer bu tür bir ekran teknolojisi gerçek olursa, hiçbir kalıcı ekran çiziği olmayan iPhone'lar ile karşılaşabiliriz.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bugün açığa çıkan bir patenti, şirketin yeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor. Söz konusu patent, zaman zaman karşımıza çıkan "Apple, katlanabilir ekranlı bir iPhone geliştiriyor." iddialarını da destekleyecek türden. Ancak Apple'ın üzerinde çalıştığı ekran teknolojisi, katlanabilir olmaktan bambaşka bir özelliğe de sahip.

Apple'ın patentine göre şirket, katlanabilen bir ekran üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Buraya kadar her şey normal olsa da Apple, bu ekranın kendi kendisini onarmasını sağlayacak bir teknoloji üzerinde de çalışıyor gibi görünüyor. Yani ekran üzerindeki ezik ve çizik gibi hasarlar, kendi kendine tamir edilebilecek. Peki bu nasıl mümkün olacak?

Bilim insanları, kendi kendini tamir edebilen malzemeleri zaten ürettiler. Apple, bu malzemeleri ekranlarda kullanabileceği bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Bir başka deyişle Apple, bugün olmasa bile bir gün gerçekten de kendi kendini tamir edebilen ekranlar ortaya çıkarabilir.

Katlanabilir ekranlı telefonların en büyük sorunu, ekran panelinin dayanıksız olması. Teknoloji üreticileri, ekranın katlanabilmesini sağlamak için çok çok ince paneller kullanıyorlar. Bu da haliyle ekranın dayanıksız olması ve çok çabuk zarar görmesi gibi sorunlara yol açıyor. Bu nedenle de Apple, katlanabilir bir iPhone ortaya koymadan önce ekranları daha dayanıklı, en azından kendi kendine tamir edebilir hale getirmek istiyor olabilir.

Apple'ın patentinde yer alan bilgilere göre şirketin yeni ekran teknolojisi kendini , harici bir uyaranla tamir edebilecek. Şirket, bu uyaranın elektrik, ışık ya da ısı gibi unsurlar olabileceğini söylüyor. Ancak söz konusu tamirin, kırık ya da derin çizikler gibi büyük hasarları değil, kılcak çizik ya da darbeye bağlı küçük ezikleri kapsayacağı düşünülüyor.