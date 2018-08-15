  • Apple, Sağlık İzleme İşlemcilerini Geliştirmeye Başlıyor

Apple, Kendi Sağlık - İzleme İşlemcilerini Geliştirmeye Hazırlanıyor

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Apple'ın Temmuz ayında yayınladığı iş ilanı, şirketin yeni planı üzerine ipucu verdi. Apple, sağlık izleme alanında kendi donanımını geliştirmeye başlıyor olabilir.

Apple’ın yayınlandığı bir iş ilanı, şirketin bünyesine yeni bir hizmet katmaya hazırlandığı söylentilerine yol açtı. İddialara göre Apple, kendi sağlık – izleme işlemcilerini geliştirmeye başlıyor olabilir. Bu da Apple’a piyasada oldukça avantaj sağlayabilir.
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Sağlık sensörleri, son birkaç yılda Apple’ın donanımının büyük bir parçası haline geldi. Apple Watch Series 3 ile yerleşik bir optik kalp atış hızı sensörünün yanı sıra etkileyici fitness izleme araçları paketi de beraberinde geldi. Bunların yanı sıra Apple, uyku takibi sağlayan Beddit’i de satın almıştı.
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Sağlık takibinde verileri takip etmek için uygulamaya özgü tümleşik devreyi (ASIC) dışardan temin eden Apple, yeni iş ilanına bakılırsa artık ASIC üretimini kendisi üstlenecek gibi görünüyor. 10 Temmuz’da yayınlanan iş ilanına göre Apple, Sağlık Algılama Donanımı ekibiyle birlikte ASIC üzerine çalışması için yeni bir eleman arıyor. Bu ilan ile açıkça görülüyor ki şirket, Apple Watch için kendi ASIC’lerini geliştirmeye yöneliyor.
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Kendi donanımını üretmek tabii ki Apple’a birkaç avantaj sağlayacaktır. Apple, sağlık izleme için kendi özel çipini geliştirip üreterek, donanımı ve yazılımı Apple’a özgü şekilde bir araya getirerek verimliliği arttırabilecek. Ayrıca Apple, diğer üreticilere açık olmak yerine bundan sonra kendi donanımının patentini alarak, kendi içinde çalışıp üretebilecek.

Kaynak : https://www.digitaltrends.com/wearables/apple-making-own-health-chips/
Etiketler: apple, sağlık izleme, ASIC
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