Apple 2018 senesinde yaptığı riskli yatırımın sonucunda 9 milyar dolar zarara uğradı.

Bugün Wall Street Journal’da yayımlanan bir rapor, Apple’ın (AAPL) geçtiğimiz yıl tek bir “düşük performans gösteren yatırım” sonucunda nasıl 9 milyar dolar kaybettiğini ayrıntılarla anlattı. Raporda, şirketin 2017 vergi revizyonu sırasında elde ettiği nakit fazlasının ardından Apple’ın AAPL hisselerini çok yüksek fiyatlara satın aldığı ve kendilerine fazla para ödedikleri yer aldı.

Dün AAPL beş yıl içindeki en iyi günlük performansı görmüş olsa da, bu küçük kazanımlar geçtiğimiz senede kaybettiklerinin yanında devede kulak kalıyor. Yılın kapanmasına az bir süre kaldığı için market de son derece durgun olduğundan dünkü Apple hareketliliğinin de belirsiz olduğunu bildirmekte fayda var.

Apple, 2018’in ilk yarısında hisselerini 63 milyar dolara satın almıştı. Hisselerin şu anki değeri ise 54 milyar dolar. Dosyalara göre Apple, hisselerini 222 dolar gibi bir fiyata satın aldı. Hisselerin 27 Aralık 2018 tarihli değeri ise 151,78 dolar.

Apple konu hakkında yorum yapmadı ve konuşmayı reddetti.