Yeni bir rapora göre iPhone XR, tam olarak Apple'ın elinde kaldı. Tüketiciler, iPhone XR yerine iPhone 8 ve 8 Plus'a ilgi gösterdi. Bu da iPhone XR üretim kapasitesinin düşürülmesine neden oldu.

Apple, Eylül ayında düzenlediği lansman etkinliğinde iPhone Xs ve iPhone Xs Max’in yanında iPhone XR’ı tanıttığında pek çok kişi iPhone XR’ın ‘uygun fiyatlı iPhone X’ olarak görüleceği için iPhone Xs ve iPhone Xs Max satışlarını düşüreceğini tahmin etmişti. Gerçeklere dönüp baktığımızda ise Apple, iPhone XR’ın zayıf tüketici talebi ile ilgili olarak Foxconn ve Pegatron bilgilendirerek üretimi azaltmalarını istedi.

Foxconn, ilk başta yeni iPhone XR için 60 montaj hattı oluşturmuştu. Fakat bu montaj hatta kısa süre içinde 45’e düşürüldü. Bugüne geldiğimizde ise Apple’a yakın kaynaklar, Cupertino merkezli şirketin Foxconn’a günlük 100 bin birim daha az iPhone XR üretmesi talimatını verdiğini belirtiyor. En iyimser tahminlere göre bu miktar, Foxconn’un toplam iPhone XR üretiminin %20-25’ini oluşturuyor.

iPhone XR üretimini azaltan tek şirket Foxconn değil. Pegatron ve Wistron da iPhone XR üretimlerini ciddi şekilde azaltmış durumda. Dahası, iPhone XR’a sırtını dönen Apple kullanıcıları, iPhone 8 ve 8 Plus’a ilgi gösteriyor. iPhone XR’dan %20 daha uygun fiyatlı iki model için daha önce 20 milyon birim üretim talebinde bulunan Apple, tüketici talebinin artması üzerine siparişi 25 milyon birime çıkardı.