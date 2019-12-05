Apple, Kırmızı Göz Sorununu Düzeltecek Patenti Aldı

Fotoğraf çekimlerinde en sık karşılaşılan ve sinir bozan sorunlardan bir tanesi hiç şüphesiz ki kırmızı göz sorunu. Apple, özellikle düşük ışıklı ortamlarda çekilen fotoğraflarda meydana gelen bu sorun için yeni bir teknik geliştirdi.

ABD Patent ve Marka Ofisi, bugün Apple’dan gelen bir patent başvurusunu yayınladı. Teknoloji devinin yaptığı patent başvurusu ise kırmızı göz silme konusunda Apple kameralarını geliştirmeye odaklanıyor. Günümüz akıllı telefonlarında kameralar oldukça önemli bir rol oynuyor ve görünüşe göre Apple da kameralarını son hızla geliştirmeye devam ediyor.

Kırmızı göz oluşumunu düzeltmek için ilk önce insan hatası sebebiyle oluşan kırmızı göz yapısını içeren göz bölgesinin tespit edilmesi ve daha sonra piksellerin renklerinin düzeltilmesi gerekiyor. Kırmızı göz yapısıyla bozulan görüntü bölgesinin bölümlendirilmesi, renk temelli görüntü piksellerinin kümelenmesiyle hallediliyor.

Kırmızı göz sorunun düzeltilmesi

Kırmızı göz yapısı tarafından etkilenen görüntü bölgesi belirlendiğinde, etkilenen pikseller yoğunluk azaltılarak düzeltiliyor. Kırmızı göz yapısını düzelten birçok teknik, hâlihazırda işlenmiş görüntü temelinde hareket ediyor. Apple ise kırmızı göz problemine daha farklı bir yaklaşım getiriyor.

Apple’ın keşfinde, kırmızı göz probleminin düzeltilmesi konusunda yeni sistemler ve metotlar bulunuyor. Kamera tarafından yakalanmış bir ya da daha fazla görüntü, ham görüntü de dâhil olmak üzere alınabilecek. Hedef görüntü, yakalanmış görüntüler işlenerek üretilebilecek. Daha sonra hedef görüntüdeki göz bölgesi, kırmızı göz yapısını düzeltmek için ayarlanabilecek.

Bir diğer açıdan bakıldığında düzeltme, göz bölgesiyle ilgili noktaları belirlemeyi de kapsayabilecek. Kırmızı göz yapısının spektrum tepkisini hesaplayacak. Başka bir açıdan bakıldığındaysa parlamanın spektrum tepkisini hesaplayacak.

Kırmızı göz

Kırmızı göz yapısı, göz bebekleri bölgesinden yansıyan ışık sebebiyle oluşuyor. Kırmızı göz, özellikle karanlık bir ortamda aktif kamera flaşıyla fotoğraf çekildiğinde ortaya çıkıyor. Kamera flaşındaki ışıklar, fotoğrafı çekilen kişinin göz bebeklerine ulaşıyor ve göz bebeklerinden kamera lensine doğru yansıyor.

Bu yansımalar, kameranın sensörleri tarafından yakalanıyor ve ortaya çok da istemediğimiz sonuçlar çıkarıyor. Ancak kırmızı göz yapıları, aslında her zaman kırmızı renkte değildir. Göz bebeklerinden yansıyan ve kamera sensörleri tarafından yakalanan ışık, fotoğrafın çekildiği ortamın koşullarına göre değişiklik gösteriyor.

Örnekler

İlk örnekte fotoğrafın çekildiği ortamların koşullarına örnek olarak kamera ve özne arasındaki mesafe, gözün yüzeyi ve optik eksen arasındaki açı ve ışık kaynağının yani flaşın yoğunluğu gösteriliyor. Örneğin kamera ve özne arasındaki mesafe kısaysa yansıma kırmızı ya da kehribar renginde olabilir. Mesafe uzaklaştıkça renk beyaza yaklaşmaya başlar.

İkinci örnekte farklı kırmızı göz yapıları gösteriliyor. Üçüncü örnekte, kırmızı göz yapısını düzeltmek için kurulan kamera sistemini gösteren bir blok diyagramı yer alıyor. Dördüncü görselde görüntü işleme algoritması gösteriliyor.

Hemen yukarıda görebileceğini beşinci görselde kırmızı göz yapısının düzeltilmesi için bir teknik gösteriliyor. Altıncı görselde ise kırmızı göz düzeltme için bir tekniğin orta düzeyde işleme sonuçları gösteriliyor.

2019’un ikinci çeyreğinde yapılan bu başvuru, ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından bugün yayınlandı. Apple’ın bu teknolojisini yeni nesil telefonları iPhone 11’de kullanmasına pek olası gözle bakılmıyor.