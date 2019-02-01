Apple, Klavyeleri Kökten Değiştirecek Bir Patent Aldı

Apple'ın sahibi olduğu bir patent, alışılagelmiş klavyelerden oldukça farklı. Şirket, aldığı bu patenti ürünlerinde kullanırsa klavyelere yeniden şekil verebilir.

Apple’ın şu an kullandığı klavyeleri polarize ve hareketli. Ancak yeni MacBook klavyelerinde yenilikler olabilir. Apple’ın aldığı yeni bir patent bu konuda değişiklik bekleyenleri mutlu edebilir.

Yeni patente göre mekanizma, farklı cam katmanları vasıtasıyla kendisine nasıl kullanıldığına göre şekil verebilecek. Bu özelliği dokunsal geribildirim ile birleştirince sonuç, gerçek bir klavyeyi taklit edebilecek bir dokunmatik ekran olacak.

Tabii Apple bu özelliğini ürünlerinde kullanmayabilir veya bu özellik tam olarak insanların beklediği gibi çıkmayabilir. Sonuçta şirketlerin aldığı patentler gelecekte kullanmak için olabilir ancak alınan her patent çıkacak en yeni üründe kullanılmayabilir.

Apple gibi bir firmanın bu tarz teknolojik yeniliklerle ilgilenmesi oldukça mantıklı. Bu tarz teknolojiler cihazda daha fazla giriş yuvası olmasına olanak sağlayabilir ve klavyeler yeni bir şekle bürünebilir.