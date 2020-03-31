Bloomberg'de yer alan bir habere göre Apple, bazı çalışanlarının henüz piyasaya sürülmemiş ürünleri evlerine götürmelerine izin verdi. Bu durum Apple'ın, koronavirüs nedeniyle gizlilik ilkesini esnetmek zorunda kaldığını ortaya koyuyor.

Teknoloji sektörünün önemli isimlerinden Apple, daima gizlilik ve güvenliği ön planda tutan şirketlerden bir tanesi. Apple, sadece müşterileri için değil, şirket bünyesinde de gizliliği önemsiyor. Hatta Apple bünyesinde çalışan pek çok çalışan, şirketin henüz piyasaya sürmediği ürünlerden haberdar bile olmuyor. Sadece üst düzey yönetici ve mühendisler, şirketin üzerinde çalıştığı yeni ürünleri yakından inceleme imkanı buluyorlar.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, sektörel yaşamı da derinden etkiledi. Bu bağlamda pek çok iş yeri artık hizmet vermiyor ya da uzaktan çalışma modelinde geçmiş durumda. Apple da bir süredir çalışmalarını uzaktan yürütmeye çalışıyor. Şimdi ortaya atılan iddialar ise Apple'ın, salgın nedeniyle kendi ilkelerinden uzaklaşmak durumunda kaldığını gözler önüne seriyor.

Bloomberg'in iddialarına göre Apple, bazı çalışanlarına henüz piyasaya sürülmemiş olan ürünleri evlerine götürmeleri için izin vermiş durumda. Bu, normal koşullarda çok da olası bir durum değildi çünkü Apple, geçtiğimiz dönemlerde sadece bazı üst düzey çalışanlarına böyle bir izin veriyordu. Ancak yaşanan salgın, yaklaşmakta olan ürünler için de kritik bir önem arz ettiği için şirket, böyle bir esneklik sunmaya mecbur kaldı.

Bloomberg, Apple'ın şu sıralar HomePod hoparlör, Apple TV, MacBook Pro, uygun fiyatlı iPad, Apple Watch, iPhone ve iMac modelleri üzerinde çalıştığını ifade ediyor. Bunca ürünün planlandığı şekilde piyasaya sürülmesi için hiçbir saniyenin boşa harcanmaması gerekiyor. Hal böyle olunca da Apple, bugüne dek büyük bir sıkılıkla uyguladığı gizlilik ilkesini esnetmek zorunda kaldı.

Bloomberg'de yer alan habere göre Apple, evlerinde kalmak zorunda olan şirket çalışanlarının kendi ofislerini oluşturabilmesi için onlara maddi destek de sağlamış. Şirket bu bağlamda çalışanlar için masa, bilgisayar monitörleri gibi ürünlerin tedariğini bizzat sağlamış. Şirket, bu çalışmanın ardından da çalışanlar arasında bir yarışma başlatmış. Bu yarışma, hangi çalışanın en iyi ofis ortamına sahip olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

COVID-19 pandemisinin ne zaman sona ereceği hala çok büyük bir muamma. Ayrıca salgının boyutu ABD'de her geçen gün biraz daha artıyor. Hal böyle olunca da Apple'ın ilerleyen günlerde daha sıkı tedbirler almak zorunda kalabileceğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda, halihazırda Apple Park'ta çalışan az sayıdaki personelin sürdürdüğü projelerin de tehdit altında olduğunu belirtmek gerekiyor.