Ortaya çıkan yeni söylentiler, Apple’ın gürültü önleme özelliğine sahip olacak kulak üstü kulaklıklar üzerinde çalıştığını gösteriyor. İddialar arasında Apple’ın kulak üstü kulaklıklarının özelleştirilebilen bir tasarıma sahip olacağı da yer alıyor.

Teknoloji devi Apple’ın Bose ve Sony'nin popüler kulak üstü kulaklıklarına rakip olacak bir kulaklık üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Bloomberg’in yayınladığı habere göre Apple’ın kulak üstü kulaklıkları, AirPods ve AirPods Pro’larda kullanılan teknolojilere benzer teknolojilere sahip olacak.

Apple’ın yeni kulak üstü kulaklarının bazı parçalarının, kullanıcının isteğine göre değiştirilebileceği söyleniyor. Böylece daha kişisel bir tasarım oluşturulabilecek. Ayrıca kulaklığın, retro bir tasarıma sahip olacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

"Apple’ın kulak üstü kulaklığı gürültü önleme özelliğine ve Siri desteğine sahip olacak"

Bloomberg’e göre Apple’ın üzerinde çalıştığı kulak üstü kulaklıkları gürültü önleme teknolojisine sahip olmakla beraber, dokunmatik kontrollere de sahip olacak. İddialar, kulak üstü kulakların Siri’yi de destekleyeceğini öne sürüyor.

AirPods ve Apple’ın Beats kulaklıklarında bulunan iOS ve MacOS cihazları arasında çapraz kullanım özelliğinin Apple’ın yeni kulak üstü kulaklıklarında da olacağı gelen iddiaların arasında bulunuyor.

Yayınlanan habere göre Apple’ın retro bir görünüme sahip olacak yeni kulak üstü kulaklıkları, doğrudan kafa bandına bağlanan ince kollara sahip bir tasarımla gelecek. Kulaklığın kafa bandı ve kulakların çevresine gelecek olan kulak pedleri değiştirilebilir özellikte olacak.

İddialar, Apple markalı kulak üstü kulaklıkların özellikler açısından Beat kulaklıklardan çok da ayrılmayacağı yönünde. Apple, kulaklığın asıl farkını tasarım noktasında ortaya koyacak. Kişiselleştirilebilir ve ergonomik tasarım, Apple'ın asıl silahı olabilir.

Yeni kulaklıkları, 2020’nin ilerleyen dönemlerinde görebiliriz

Apple’ın yeni kulak üstü kulaklıklarını 2020’nin ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak bütün dünyada krize neden olan koronavirüs salgını nedeniyle kulaklığı tanıtımı daha ileri bir tarihte gerçekleşebilir. Unutmamak gerekiyor ki Apple’ın tedarik zincire de koronavirüs salgınından etkilenen sektörler arasında yer alıyor.