Teknoloji devi Apple, FBI ile girdiği fikir ayrılığının ardından yasalar için yeni bir adım atıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Apple, kullanıcı gizliliğini sağlamak için özel verileri FBI gibi kurumlarla paylaşmayı reddetmişti. Bu durumun ardından mahkemelik olan şirket, yakın zamanda verilerin yasal kurumlarla paylaşılması için güvenli bir web sitesi tasarladı.

Apple, 2019 yılına kadar kimliği doğrulanmış kurumların bu platformdan bilgi talep etmesi ve taleplerin izlenmesi üzerine çevrimiçi portal oluşturulduğunu söylüyor. Bu portalda kurumlar; cihaz tanımlayıcılarını, müşteri kayıtlarını, belgeleri, kişileri, takvimleri, haritalar ve safari arama geçmişini, kayıtlı fotoğrafları ve e-postaları paylaşacak.

Kanun Uygulama Destek Programı adı altında yapılan bu uygulama için şirket, kurumların dijital ihtiyaçlarını karşılamak için hukuk departmanı ile birlikte atılmış bir adım olduğunu söyledi. 7 gün 24 saat çevrimiçi olacak olan destek grubunun; alınan tüm yasal taleplere cevap veren ve süreci yöneten bir ekip halini alacağını söyledi.

Apple böyle bir adımı atmak için geçerli bir yasal sürecin olması gerektiğini belirtiyordu. Bu tarz bir platformun oluşturulması kullanıcılardan çok fazla tepki alacağı için şirket, platformda kullanıcıların güvenliğinin ve gizliliğin korunacağını ve bu bilgilerin soruşturmalara yardımcı olması için kullanılacağının da altını çizdi.