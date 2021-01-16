Apple'ın geçtiğimiz sene sonunda duyurduğu M1 yongasıyla gelen Mac cihazlarında iPad ve iPhone uygulamalarının çalıştırılması şu ana kadar mümkündü. Ancak Apple, "side loading" olarak adlandırılan bu işlemin önüne geçti.

Apple'ın geçtiğimiz sene sonlarında tanıttığı ve oldukça ses getiren M1 yongasıyla çalışan Mac cihazlarında iPhone ve iPad uygulamalarının "side load" ile çalıştırılmasının önüne geçeceği ifade edilmişti. Şirket, bu konuda ilk resmi adımını attı.

Şirket, yeni kararını uygulamak için sunucu tarafında değişikliğe gitti. Yani yapılan bu değişiklikle birlikte desteklenmeyen iPhone ve iPad uygulamaları, M1 yongalı Mac cihazlarında çalıştırılamayacak.

iPhone uygulamaları M1 Mac cihazlarda çalıştırılamayacak

Apple'ın tanıttığı yeni yongası, iOS ve iPadOS uygulamalarının Mac cihazlarda çalışmasına izin veriyordu. Ancak uygulamanın geliştiricileri bu konuda değişiklikler yapabiliyordu. Tabii kullanıcılar, bu olayın etrafından dolanacak bir yöntem de bulmuştu.

Netflix, Instagram, Facebook gibi iOS uygulamaları, M1 Mac cihazlarına manuel olarak da yüklenebiliyordu. Kullanıcılar, bu işlemi geçerli bir Apple ID ile ayrı ayrı IPA dosyalarını indirerek gerçekleştirebiliyordu. Bu işlemin gerçekleştirilmesi için de iMazing adındaki bir araç kullanılıyordu.

Yapılan değişikliklerle birlikte eğer ki indirme istenen iPhone ve iPad uygulaması Mac App Store'da yoksa side loading işlemi gerçekleştirilemeyecek. Yapılan bu değişiklikler, M1 yongalı macOS Big Sur 11.1 ile geliştirici ve açık beta durumundaki macOS Big Sur 11.2'de geçerli.

macOS Big Sur 11.2 betada iPhone ya da iPad uygulaması yüklenmeye çalıştığında "Bu uygulama, bu platformda çalışması için geliştirilmediğinden yüklenemez" uyarısı alınırken macOS Big Sur 11.1 sürümünde "Daha sonra yeniden deneyin" uyarısı görülüyor. M1 Mac cihazına bu zamana kadar yüklenmiş olan iPhone ve iPad uygulamaları etkilenmeyecek ve önceden indirilmiş olan IPA dosyaları yüklenebilecek.