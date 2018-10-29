Apple'ın 30 Ekim'de gerçekleştireceği etkinliğe oldukça az zaman kaldı ve yeni cihazların ne gibi yeniliklerle geleceği merak konusu.

Yeni iPad Pro modellerini ve Mac'leri beklediğimiz Ekim etkinliğine çok az bir zaman kaldı. En son güncellemesi dört sene önce yapılmış olan Mac Mini modeli en çok beklenen ürünlerden birisi durumunda. Mac Mini'ye ait, son dakikalarda yapılan yeni bir konsept paylaşımı, internette büyük bir ses yarattı diyebiliriz. Bu Mac Mini konsepti, güncellenmiş bir I/O ve uzay grisi renk sunuyor. Dikkat çeken detaylardan birisi de Touch ID ve Touch Bar sunan Magic Keyboard.

Yapılan anketlerde, bu etkinlikte en çok beklenen ürünler içinde Mac Mini her zaman ilk üç ürün arasında yer alıyordu. Mac Mini'nin yüksek fiyatlı olması ve profesyonel kullanıcılara hitap etmesi bekleniyor. Viktor Kádár isimli tasarımcı ise Apple'ın ortaya çıkarması muhtemel ürün için bir konsept yarattı. Kádár'a ait bu konsept bazı kaynaklarda 'Mac Mini Pro Konsept' adıyla paylaşıldı.

Hep birlikte bu konsept tasarımlara bir göz atalım;

Genel tasarıma baktığımız zaman ana form ve tasarım kendisini koruyor dersek yanlış olmaz. Ancak giriş ve çıkışlarda bazı değişiklikler söz konusu. Bunun içinde Type-C / Thunderbolt 3 bağlantı noktalarının güncellenmesi bulunuyor diyebiliriz. 2014 versiyonunda olan USB-A portları ise dört adetten iki adete indirilmiş durumda. Kádár ayrıca, Touch ID ve Touch Bar içeren bir klavye de tasarlamış. Uzay grisi rengine sahip bu Magic Keyboard, sayısal tuş takımı içermiyor. Apple, uzay grisi ve sayısal tuş takımına sahip klavyeyi halen satıyor.

Apple'ın etkinliğine, dediğimiz gibi, 24 saatten az bir zaman kaldı. Gerçekten nasıl ürünlerin ortaya çıkacağını ve nasıl yeniliklerin yapıldığını da çok yakında hep birlikte öğreneceğiz.