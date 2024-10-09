Apple'ın Mac satışları, merakla beklenen M4 işlemcili cihazlar öncesi ciddi bir düşüş gösterdi.

Yeni bir pazar raporuna göre Mac sevkiyatları bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalmış durumda. Genel olarak hem masaüstü hem de dizüstü pazarında satışların aynı seviyelerde olduğunu göz önüne alırsak Apple bu anlamda rakiplerinden negatif ayrışmış duruyor.

Teknik açıdan baktığımızda 2024 üçüncü çeyrek, küresel pazarın çok küçük oranda bile olsa büyümeye devam ettiği üst üste dördüncü çeyrek oldu. Toplam sevkiyatlar yıllık bazda artsa da bu artış oldukça sınırlı şekilde gerçekleşti. Canalys'in tahminlerine göre üçüncü çeyrekte %1,3'lük artışla 66,4 milyon birim sevkiyatı gerçekleşti. Dizüstü sevkiyatları artarken masaüstü sevkiyatları geriledi.

Alıcılar M4'ü bekliyor olabilir

Öte yandan Apple için bu geride kalmanın anlaşılabilir sebepleri bulunuyor. Öncelikle Microsoft artık Windows 10 desteğini sonlandırdığı için Windows pazarı hareketli ve kullanıcılar, Windows 11'li cihazlara geçiş yapıyor. Ayrıca Apple müşterilerinin de M4 işlemcili cihazları bekliyor olduğu tahmin ediliyor.

Apple'ın M4 işlemcili Mac serisini bu ay başlatması ve ilk olarak iMac, MacBook Pro ve Mac mini ile karşımıza çıkması bekleniyor. Bu modellerden Mac mini muhtemelen en büyük güncellemeyi alacak ve bir Apple TV kutusu boyutuna kadar küçültülecek.

M4 işlemci ile birlikte daha fazla Apple Intelligence yapay zekâ özelliği görmemiz beklenirken bu işlemcide 8 yerine 10 çekirdek olacağı da söyleniyordu. Bu durumda kullanıcıların yeni bir cihaz almak için bekliyor olmaları mantıklı gözüküyor.