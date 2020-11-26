Apple'ın yeni patent başvurusu, gelecekte MacBook'ların dokunmatik çubuğuna yeni bir özellik eklenebileceğini gösteriyor. Bu özellik ise Force Touch olarak bilinen sistem.

Bugün, ABD Patent ve Marka Ofisi, Apple tarafından yapılmış olan bir patent başvurusunu yayınladı. Bu başvuruya göre gelecekte MacBook Pro'larda bulunan dokunmatik çubuğa Force Touch özelliği gelecek.

Ne yazık ki oyunlarda bu tuşa daha sert bastıkça daha hızlı gidip gidemeyeceğimiz henüz belli değil. Yine de patente detaylı olarak baktığımızda Apple'ın özelliği nasıl kullanabileceğine dair net fikirleri bulunuyor.

Dikkat çeken patent başvurusu

Apple'ın patent başvurusunda yeni özellik için "genellikle elektronik cihazlara bağlanan ve özellikle de ekrana sahip cihazlarda en azından kısmi olarak çevresel olarak yerleştirilen, ekrana bağlı ve uyumlu" ifadesini kullandı. Buradaki ekran da ikincil ekran olarak nitelendirildi.

Patentte yer alan birinci figürde MacBook Pro'nun dokunmatik çubuğunda Force Touch özelliğinin nasıl kullanılacağına dair detaylar yer alıyor. Genelde bu ikinci ekranın üzerinde cam, plastik, karborundum veya başka malzemelerden yapılmış şeffaf bir katman bulunuyor.

Bu kaplama yüzeyinin özelliği ise dışarıdan bir baskı uygulandığı zaman şeklinin geçici olarak deforme olması ve uygulanan kuvveti iletmesi oluyor. Her ne kadar bu bozulma pek çok kullanıcının fark etmeyeceği kadar az olsa da gücün sisteme akışına yetiyor.

Patent başvurusu 1,5 yıllık

Apple zaman içerisinde Force Touch özelliğini de 3D Touch özelliğini de Apple Watch'tan kaldırmıştı. Yine de bu teknoloji tamamen unutulup gitmeyecek ve MacBook'larda kendisine yeni bir yuva edinecek gibi duruyor.

Diğer detaylara baktığımızda ise patentin numarasının 20200371632 olduğunu ve başvuru tarihinin de Mayıs 2019 olduğunu görüyoruz. Bu özelliğe sahip bir ürünü ne zaman piyasada göreceğimiz sorusu ise şimdilik cevapsız sorular arasında kalıyor. Bu özellik hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Force touch özelliğinin gelmesini ister misiniz?