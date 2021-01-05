Apple'ın Yeni MacBook Kablosuz Şarj Patenti Ortaya Çıktı

Apple'ın kablosuz şarj teknolojisiyle ilgili olarak aldığı yeni bir patent ortaya çıktı. Bu patentte; iPhone, iPad ve Apple Watch'u kablosuz olarak şarj edebilen bir MacBook'un çizimi bulunuyor.

Kablosuz şarj, görece yeni bir teknoloji olsa da oldukça hızlı bir şekilde yayılıyor. Bu teknolojiye yatırım yapan şirketlerden bir tanesi olan Apple'ın aldığı yeni bir kablosuz şarj patenti ortaya çıktı.

9to5Mac'te yer alan habere göre Apple'ın bu yeni kablosuz şarj teknolojisi, MacBook üstünde gösteriliyor. Patent çizimlerinde MacBook'un iPhone, iPad ve Apple Watch'u kablosuz olarak şarj ettiği gösteriliyor. Ayrıca iki yönlü şarj bobinleri sayesinde MacBook'un kendisi de kablosuz olarak şarj edilebiliyor.

Apple'ın yeni kablosuz şarj patenti

Ayrıca yine bu patentte iPad ile yapılan bir kablosuz şarj işlemi de gösteriliyor. Patent çiziminde iPad'in iPhone ve Apple Watch'u kablosuz olarak şarj ettiği görülüyor. Bunlara ek olarak MagSafe batarya kılıfı için de ayrı bir patent bulunuyor. Onda da iPhone ve AirPods şarj edilebiliyor.

Apple'ın patentte düştüğü bir not bulunuyor. Şirket, standart kablolarla çalışsa da her cihazın kendi güç kaynağına ihtiyaç duyabileceğini belirtiyor ki bu da özellikle seyahatler sırasında bu özelliğin işlevselliğinden biraz kayıp yaşayacağı anlamına geliyor.

Patentte belirtilenlere göre, MacBook ile kablosuz olarak diğer cihazlar şarj edilirken cihazların konumlandırılması için özel bir yere ihtiyaç duyulmayacak. Yani iPhone, iPad ya da Apple Watch, MacBook'un önüne ya da arkasına konumlandırılarak kablosuz olarak şarj edilebilecek.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir dizüstü bilgisayarın telefonu, tableti ve akıllı saati kablosuz olarak şarj etmesi kullanım avantajı sağlar mı? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.