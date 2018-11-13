Apple tarafından yapılan açıklamaya göre 2018 model Mac'lerde bulunan T2 çipi, MacBook'ların kritik parçalarının resmi Apple servisleri dışında onarılmasını engelliyor. Onarılan cihazlarda sistem çalışamaz hale geliyor.

Geçtiğimiz yıl cihazlarını kasıtlı olarak yavaşlattığı ortaya çıkan ve bu skandalın ardından eleştirilerin odak noktası haline gelen Apple, bu yıl da ‘tamir’ skandalı ile karşı karşıya kaldı. İlk olarak kullanıcılara olmayan sorunları var gibi göstermek ve fazla servis ücreti talep etmekle suçlanan Apple, şimdi de Mac’lerin üçüncü taraf servis onarımlarını engellemekle suçlanıyor.

Aslına bakılırsa buna suçlama yerine ‘eleştirilmek’ demek daha doğru olacaktır. Zira Apple, bu iddiaları bizzat kendisi onaylıyor. Konu ile ilgili olarak The Verge’e açıklamalarda bulunan teknoloji devi, Apple T2 yongası olan Mac'lerde belirli parçalar için AST 2 Sistem Konfigürasyon paketi aktif edilene kadar onarımın tamamlanmadığını, bu nedenle sistemin çalışmayacağını belirtti.

Peki bu ne anlama geliyor? Apple’ın yeni Mac’lerin tanıtımında öve öve bitiremediği T2 çipi, cihazların anakart ya da Touch ID gibi bileşenlerinin yalnızca yetkili Apple servislerinde onarılabilmesine neden olacak. Yanı Apple resmi servisinin 500 dolar, üçüncü taraf bir tamircinin ise 50 dolar istediği bir tamir söz konusu olduğunda kullanıcıların Apple yetkili servisine 500 dolar ödemekten başka şansı olmayacak.