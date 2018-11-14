Apple, 2018 MacBook Pro'ya çok beğenilen bir grafik performans artışı sağlama vaadini yerine getirdi.

Apple, 2018 MacBook Pro'ları daha da hızlandıracak yeni Radeon Pro Vega 16 ve Vega 20 grafik seçeneklerini MacBook'a ekledi. Söz konusu yeni grafik kartları, 3D modelleme ve GPU gerektiren video düzenlemeleri gibi görevler için yüzde 60'a varan daha hızlı işlem gücü sağlıyor.

MacBook'larda bu ekran kartlarını kullanmak ve hız artışı sağlamak istiyorsanız bir miktar ücret ödemeye hazır olun. Yurt dışında ve ülkemizde satışa çıkan yeni grafik kartlı MacBook'lar, normallerine göre daha pahalı. Vega 16 grafik kartı için 250 dolar ve Vega 20 için 350 dolar daha fazla ücret ödemek zorundasınız.

Ülkemiz açısından konuşacak olursak, bu yeni grafik kartı seçenekleri 15 inçlik MacBook Pro'nun en üst konfigürasyonu için alınabilir durumda. 21.499 TL'lik bir fiyatı bulunan MacBook Pro'yu Vega 16 grafik kartıyla almak için bu fiyata ek 2.000 TL, Vega 20 içinse 2.800 TL ödemeniz gerekiyor.

Yeni grafik kartlarına sahip MacBook Pro'lar, kullanıcılara daha iyi bir performans sağlamak amacıyla Apple tarafından satışa sunuldu. Apple'ın kullanıcılarına sunduğu yeni seçenekler birçok kullanıcıyı sevindirse de yinede kullanıcıların çoğunluğu fazla para ödemekten şikayetçi.