macOS Mojave'nin İlk Betası Geliştiriciler İçin Yayımlandı

Apple, macOS Mojave'nin bir önceki güncellemesinin ardından, hata düzeltmelerine odaklanılan ilk beta sürümü olan 10.14.4'ü geliştiriciler için sundu.

Apple, bir süre önce güncellediği macOS Mojave için, hata düzeltmelerine odaklanan bir beta sürümü yayımladı. 10.14.3 sürümünde ele alınmayan problemlerin çözümleneceği bir sürüm olacağı bilinen 10.14.4'ün henüz beta sürümünde oluşundan dolayı elimizde pek fazla detay bulunmamakta.

Yeni macOS Mojave 10.14.4 beta, Apple'ın 'geliştirici merkezinden' uygun profile girildiği taktirde 'sistem tercihleri' bölümündeki 'yazılım güncelleme' kısmından indirilebilir durumda olacaktır.

Bir sonraki macOS güncellemesinin beraberinde neler getireceğini bilmiyoruz ancak 10.14.3 güncellemesinde ele alınmayan problemlere el atılacağı ve performans iyileştirmeleri yapılacağı düşünülüyor.

macOS 10.14.4 beta ile ilgili yeni detaylar elimize ulaştığında haberimizi güncelleyeceğiz.