Apple, uzun zamandır beklenen yeni macOS sürümünü kullanıma sundu. Ücretsiz olarak yapılabilecek olan güncellemeyle birlikte pek çok yenilik geldi.

Apple, geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşen WWDC 2018 etkinlikleri esnasında yeni macOS Mojave sürümünü tanıtmıştı. O günden beri merakla beklenen ve özellikle 'karanlık mod' ile dikkat çeken Mojave, Mac kullanıcıları için indirilebilir hale geldi. Geriye dönük cihaz desteği konusunda oldukça vefalı olan Apple'ın yeni sürümünden faydalanabilecek cihazların listesi şöyle:

2012 ortası veya sonrasında piyasaya çıkan MacBook Air modelleri

2012 ortası veya sonrasında piyasaya çıkan MacBook Pro modelleri

2012 sonu veya sonrasında piyasaya çıkan Mac mini modelleri

2012 sonu veya sonrasında piyasaya çıkan iMac modelleri

2015 başı veya sonrasında piyasaya çıkan MacBook modelleri

Getirdiği özelliklerle büyük oranda beğeni toplasa da bazı yönleriyle de beklentileri karşılayamayan yeni sürümün en iyi ve en kötü özellikleri ise şöyle:

Karanlık Mod

Karanlık Mod, Mac kullanıcılarının en çok talep ettikleri özelliklerden biriydi ve yeni sürümün en çok beklenen özelliği de haliyle o oldu. Özellik temelde beğenilse de bazı kullanıcılara göre okumayı zorlaştırıyor. Ancak Apple'ın gelen yorumlar sonrasında bu konuda ilerleyen süreçte bazı düzenlemeler yapması bekleniyor.

Belge Grupları

Aynı türde dosyaları otomatik olarak bir arada tutan bu yeni özellik sayesinde masaüstü çok daha düzenli olacak. Tabii ki aynı türden ancak birbirinden alakasız dosyalar da böylece bir araya gelerek küçük çaplı bir kaos oluşturacak ama yine de en azından daha derli toplu görünecek diyebiliriz.

Yeni Ekran Görüntüsü Kısayolu

Mac cihazlarda Command-Shift-4 ile kullanılan ekran görüntüsü için klavye kısayolu, Command-Shift-5 olarak güncellendi ve kısayola bazı yeni özellikler eklendi. Artık Command-Shift-5 ile geniş bir araç menüsü de gelecek ve kullanıcı bu araçlar ile ekran kaydı ve zamanlayıcı gibi seçeneklere ulaşabilecek.

Yeni Mac App Store

macOS Mojave'yle birlikte Mac App Store da hayli değişti. Özellikle 'Keşfet' gibi öneri sekmeleri güncellenen macOS, kullanıcıların uygulamada çok daha rahat gezinmesini sağlamak için geliştirildi.

Dinamik Masaüstü

macOS Mojave'nin en eğlenceli yeniliklerinden biri ise dinamik masaüstü. Bu yeni özellik sayesinde masaüstü günün saatlerine göre değişik ışıklarla ve renklerle değişim geçiriyor.