Apple, MikroLED Ekran İçin Üreticilerle Görüşmelere Başladı

Apple bir süredir MikroLED ekranları cihazlarına taşıyabilmek için çeşitli çalışmalar yürütüyordu ve gelen son haberlere göre, daha ince ve kullanışlı ekranları Apple ürünlerinde görmemize az bir zaman kaldı.

Piyasaya sürülen tüm cihazlar, artık daha hafif ve daha ince olarak karşımıza çıkıyor. Kullanışlılığı artırmak isteyen üreticiler de özellikle daha ince ekranlar için çözüm arayışındalar ve günümüzün bu anlamda en iyi teknolojilerinden biri de MikroLED ekranlar. Televizyon ekranlarında son yıllarda kullanılmaya başlanan bu teknoloji, Apple'ın cihazlarına eklemek istediği sıradaki yenilik ve bunun için ilk adımlar da atıldı.

Apple, Touch Taiwan ekran endüstri sözleşmesine katılmak için bu hafta Tayvan'ın başkenti Taipei'de olduğunu bildirdi. Şirket, etkinlikler sırasında iki büyük Tayvan'lı ekran üreticisi olan AU Optronics ve Epistar ile MikroLED ve MiniLED konularını konuşmak için toplantılar gerçekleştirdi. AU Optronics, dünyanın ilk 12-inç Full Color TFT-driven MicroLED üreticisi ve sektörde önemli bir yeri var. Epistar da ekran teknolojileri konusunda lider şirketlerden biri olarak anılıyor.

Apple, MikroLED çalışmalarına 2014 senesinde MikroLED tabanlı ekranlarda uzmanlaşmış küçük bir şirket olan LuxVue Technology'yi satın alarak başladı ve sonrasında geçen 4 sene boyunca konuyla ilgili pek çok adım attı. Şirketin, MikroLED ekranları özellikle Apple Watch'larda ve Mac'lerde kullanmayı istediği biliniyor ancak bu teknoloji hem maliyet olarak hayli yüksek hem de geliştirilmesi ve üretimi oldukça zor. Bu da MikroLED ekrana geçişin ağır ilerlemesine sebep oluyor.