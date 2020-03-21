Apple’ın mini-LED Ekranlı iPad Pro Tanıtacağına Dair Rapor

Geçtiğimiz aylarda Apple’ın bu yıl içerisinde yeni bir mini-LED ekranlı iPad Pro tanıtacağı yönünde çıkan söylentiler bu hafta biraz daha güçlendi. Şirketin lansmanını yaptığı yeni iPad Pro’nun ardından bir gazetede çıkan rapor yakında gelecek mini-LED ekranlı bir cihaza işaret ediyor.

Teknoloji devi Apple bu hafta tanıttığı ultra güçlü yeni bir iPad Pro modeline rağmen bu sene hız kesmeyecek gibi duruyor. Şimdi de şirketin önümüzdeki aylarda iPad serisine daha fazla model eklemeye hazırlandığı söylendi. Tayvanlı iletişim endüstrisi gazetesi DigiTimes tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, şirket bu yıl piyasaya sürülmek üzere mini-LED ekranlı yeni bir 12.9 inç iPad Pro modeli üzerinde çalışıyor.

Ortaya çıkan rapor, Apple'ın tedarik zincirinden gelen kaynaklardan alıntı yaparak, yaklaşan mini-LED iPad Pro'nun şirketin önümüzdeki beş yıl içinde giderek daha fazla yaygın hale getirmeyi planladığı anlaşılan yeni ekran teknolojisi ile olan ilişkisinin sadece başlangıcı olacağını söylüyor. Kaynaklara göre, TCL tarafından bazı akıllı TV modellerinde kullanılan yeni ekran teknolojisinin Apple'ın mini LED arka aydınlatmasında kullanılacağı söyleniyor. Şirketin bu konuyla ilgili Ar-Ge'ye yoğun bir şekilde zaman harcadığı da konuyla ilgili aktarılanlar arasında yer alıyor.

Yıl bitimine kadar altı yeni ürün gelebilir

DigiTimes raporu, TF Securities şirketinin analisti ve Apple ile ilgili yaptığı doğru tahminlerle ün kazanan isim Ming-Chi Kuo'nun yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi için mini-LED ekranlı en az altı ürün üzerinde çalışıldığını iddia eden yeni bir analizle aynı çizgide yer alıyor. Kuo'ya göre, mini-LED cihazlar 12.9 inç iPad Pro, 10.2 inç iPad, 7.9 inç iPad mini, 27 inç iMac Pro, 14 inç MacBook Pro ve 16 inç MacBook Pro modeli olarak sıralanmış durumda.

Geçtiğimiz yılın sonlarında bir analizinde Kuo, Apple'ın ilk mini-LED ürünleri dalgasının, zaman çizelgesinin Mart 2020'de açıklanacağını iddia etmişti. Kuo ayrıca, mini-LED ekranlı 16 inç MacBook Pro'nun 2020'de piyasaya sürüleceğini belirtmişti. Tahminlerin doğru olup olmadığını ilerleyen günlerde öğreneceğiz.