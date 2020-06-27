Bu haftanın başında gerçekleşen WWDC etkinliğinde teknoloji devi Apple, macOS işletim sisteminin bir sonraki sürümü olan Big Sur’u tanıttı. İsmini Kaliforniya'nın orta kısmında yer alan bir kıyı bölgesinden alan yeni güncelleme heyecan yarattı. Şimdiyse bu sürümde 'AMD Navi 31'e referans veren kodlara rastlandı.

Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen ancak sonunda bu haftanın başında gerçekleştirilen etkinlik WWDC20, pek çok yeniliğin açıklandığı bir etkinlik oldu. Her yeni duyurusu olay olan dev teknoloji şirketi Apple, Mac kullanıcılarını memnun edecek bir yenilikten bahsetti. macOS Big Sur güncellemesinin tanıtımını yapan şirket bir de önizleme yayınladı.

Basit şekilde kullanıcı arayüzünün yeniden tasarımı olarak tanımlanacak macOS Big Sur güncellemesinin, iOS ve iPadOS uygulamaları için destek sunduğu ve gelecekteki Mac cihazlarda Apple tarafından tasarlanan ARM işlemcilerden yararlanmak üzere yapıldığı söylendi. Ayrıca macOS Big Sur’un Apple’ın kendi ARM tabanlı Silicon mimarisini destekleyen ilk işletim sistemi olacağı da bildirildi.

Kodlar bir ortaklığa işaret ediyor olabilir:

Bugünse teknoloji meraklılarını yakından ilgilendiren bir başka haber geldi. Bazı kaynaklar, bir diğer dev şirket AMD’nin yaklaşmakta olan Big Navi 31 GPU’sunun son macOS 11 GPU sürücülerinde tespit edildiğini iddia etti. Gücüyle dikkat çekecek olan Navi 31 GPU’nun Navi 21’in doğrudan ardılı olacağı da aktarıldı. Bu haberler doğruysa Apple ve AMD’nin macOS kullanıcılarına üst düzey grafik çözümleri sunmak amacıyla bir iş birliği içinde oldukları bilgisi doğrulanabilir.

Gelen bilgiler, AMD’nin Navi 31 GPU'sunun yeni nesil RDNA3 mimarisini temel alacağını ve bunlarla ilgili referans kodlarının macOS 11’de görüldüğünü ortaya koydu. AMD için her şeyin yolunda gitmesi durumunda ‘Sienna Cichlid’ kodlu Big Navi 31’in bu yıl sona ermeden tanıtılmasının beklenti dâhilinde olduğu da gelen bilgiler arasında. Yine söylenene göre AMD’nin hem Navi 21 hem de gelecek olan Navi 31’i Radeon RX ve Radeon Pro serileri altında piyasaya sürmesi bekleniyor.

Navi 31’e dair referans kodlarının ortaya çıkışı aslında ilk değil. Geçtiğimiz sene de çeşitli kaynaklar bu tarz sızıntıları ortaya çıkarmıştı. Şu anki bilgilere dair iki şirketten de bir doğrulama gelmiş değil. Apple için gelen bu iddianın ne derece doğru olduğunu ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.