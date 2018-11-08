Apple Mülakatlarında Sorulmuş, Beyin Yakan 16 Soru

Teknoloji devi Apple’da çalışmak pek çok kişinin hayali. Bu hayali gerçekleştirmek ise o kadar da kolay değil. Binlerce başvuru arasından en uygun adayları belirlemekle sorumlu olan Apple insan kaynakları çalışanları, mülakatlarda zaman zaman oldukça ilginç sorular soruyorlar.

Bu soruların büyük kısmının gerçekte doğru bir cevabı yok ya da birden fazla doğru cevabı var. Risk değerlendirmelerini nasıl yaptığınızı, düşünme şeklinizi ve katılmak için başvurduğunuz birime uygunluğunuzu ölçen uzmanlar ona göre bir karar veriyorlar. Bu sorulardan gerçekten ilginç olanlarını derledik. Bir fincan sıcak kahveniz ve küçük bir fincanda dolaptan yeni çıkmış soğuk sütünüz var. Oda sıcaklığı bu ikisinin arasında. En soğuk kombinasyonu en hızlı elde etmek için sütü ne zaman katmalıyız? (Başta, ortada, sonda) (Ürün Tasarım Mühendislik adaylarına) Empire State Binasının ağırlığı ne kadardır? (Çözüm Danışmanı adayı) Hangi süper kahraman olmak isterdiniz ve neden? (Perakendeci adayı) Beş yaşında bir çocuğa RAM’in ne olduğunu açıklayın. (Apple Genius adayı) Bana bir arabadaki benzini ölçmenin beş yolunu söyleyin. (Donanım Mühendisi adayı) Eğer iki yumurtanız varsa ve yumurtaların attığınızda kırılmayacağı en yüksek katı bulmak istiyorsanız nasıl yaparsınız? İdeal çözüm nedir? (Yazılım Mühendisi adayı) İlginç bir problemi ve onu nasıl çözdüğünüzü anlatın. (Yazılım Mühendisi adayı) Her gün kaç çocuk doğuyor? (Küresel Tedarik Yöneticisi adayı) Bir masanın üstünde yüz tane bozuk para duruyor, her birinin bir tura bir de yazı yüzü var. On tanesinde tura, 90 tanesinde yazı üstte. Hangi yüzün üstte olduğunu göremiyor, dokunarak anlayamıyor ya da herhangi bir şekilde hangi yüzün üstte olduğunu bilemiyorsunuz. Paraları öyle bir şekilde ikiye bölün ki her iki tarafta da aynı sayıda tura olsun. (Yazılım Mühendisi adayı) Üç kutudan birinde sadece elma, birinde sadece portakal var, diğerinde ise elmalar ve portakallar karışık. Kutular yanlış şekilde etiketlenmiş, hiçbir etiket doğru değil. Sadece bir kutuyu açıp içinden bir meyve aldınız. Sadece meyveye bakarak, her üç kutuyu da doğru şekilde nasıl etiketlersiniz? (Yazılım Kalite Analiz adayı) Bir adam sizi aradı ve kullandığı eski bilgisayar tuğla diye tabir edilen cinsten. Ne yaparsınız? (Apple Evde Bakım Danışman adayı) Zeki misiniz? (İnşa Mühendisi adayı) Bir döner plağın üstüne bir bardak su koyuyor ve hızı yavaşça arttırıyorsunuz. İlk önce hangisi gerçekleşir –bardak mı kayar, devrilir mi yoksa su mu dökülür? (Makine Mühendisi adayı) Hangisi daha önemlidir, bir müşterinin sorununu çözmek mi yoksa iyi bir müşteri deneyimi yaratmak mı? (Apple Evde Bakım Uzmanı adayı) Çok pozitif görünüyorsun, moralini neler bozar? (Aile Odası Uzman adayı) En sevdiğiniz dondurma hangisi? (Yönetici Asistanı adayı)

Kaynak : https://www.businessinsider.com/the-hardest-apple-interview-questions-2017-5#how-would-you-test-your-favorite-app-software-qa-engineer-candidate-15

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