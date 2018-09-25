Apple'ın müzik yayınlama servisi olan Apple Music, ABD genelinde 21 milyon aboneye ulaştı. Sektöre hızlı bir giriş yapan Apple Music, Spotify'dan 2.5 kat daha hızlı büyüyor.

Yıllardır müzik yayınlama sektörünün lideri olan Spotify, an itibariyle ABD'deki liderliğini Apple Music'e kaptırdı. Son rakamlara göre ABD'de bulunan Spotify'ın 20 milyon abonesine karşılık, Apple Music'in 21 milyon abonesi bulunuyor. Bu fark ufak gibi gözükse de işler, yıllardır piyasada olan Spotify için hiç de iyi gitmiyor. Çünkü Apple, premium abone bakımından, Spotify'dan 2.5 kat daha hızlı büyüyor.

Dünyada iOS işletim sistemine sahip ve aktif olarak kullanılan 780 milyon cihaz bulunuyor. Yapılan araştırmalar sonucu Apple cihaz sahiplerinin, diğer cihaz sahiplerine oranla çok daha yüksek gelirlere sahip olması, Apple Music'in gelişimi bakımından çok olumlu sonuçlar doğuruyor.

Sonuç olarak, Spotify ve Apple Music aynı fiyata aynı özellikleri vadediyor. Burada Apple Music'in öne geçmesini sağlayan şeyler arasında en önemli olan özellik, diğer Apple cihazları ile (Apple HomePod gibi) sadece Apple Music'in uyumlu olması. Apple'ın ABD'deki statüsüne bakıldığında, müzik servisinin liderlik tahtına oturması beklenen bir şeydi.