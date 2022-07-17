Apple, müzik servisi Apple Music'e yeni bir özellik getirdi. Apple Music Sessions ismi verilen bu özellik, kullanıcıların dünyaca ünlü şarkıcıların canlı performanslarına ulaşmasına olanak tanıyacak.

Spotify ve YouTube Music gibi milyonlarca kullanıcıya sahip olan müzik platformları, uygulamalarına yeni özellikler getirerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyor. Teknoloji devi Apple tarafından geliştirilen müzik servisi Apple Music de aynı şekilde diğer platformlarla olan rekabette öne çıkmak için yeni özelliklerini platformuna ekliyor.

Dev şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla Apple Music servisine bir yeni özelliği daha ekleyeceğini duyurdu. Platforma eklenen yeni hizmete ‘Apple Music Sessions’ ismi verildiği aktarıldı. Bu özellik, bir diğer popüler müzik servisi Spotify’ın ‘Spotify Sessions’ hizmeti ile benzer nitelikler taşıyor.

Sanatçıların canlı performansları yüksek kalitede dinlenebilecek

Açıklamalara göre Apple Music Sessions, hem dünyaca ünlü şarkıcıların hem de yeni yeni büyüyen sanatçıların canlı performanslarını içerecek. Ayrıca bu performansların ‘uzamsal ses’, yani ‘spatial audio’ desteğiyle dinlenebileceği de şirket tarafından yapılan açıklamalarda belirtildi.

Bunun yanı sıra Apple Music Sessions’da yer alacak bu canlı performansların dünya çapındaki Apple Music stüdyolarında kaydedileceği de belirtildi. Ek olarak bu performansların filme alındığı; yani servisin kullanıcılarının yüksek ses kalitesi ile birlikte videoları da izleyebileceği ifade edildi.

Halihazırda Apple Music abonesi olan kullanıcılar, şimdiden bazı canlı performanslara ulaşabiliyor. Platformun ABD’nin Tennessee eyaletinin Nashville şehrindeki stüdyolarında kaydedilen bu içerikler, Carrie Underwood ve Tenille Townes gibi dünyaca ünlü şarkıcıların performanslarını içeriyor.