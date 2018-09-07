Apple Müzik, kullanıcıları için yeni bir güncelleme getiriyor. En iyi 100 kategorisinde çeşitli içerikleri listeleyen uygulama, bugün itibariyle yayınlanmaya başladı.

Apple kullanıcılarının vazgeçilmez uygulamalarından olan Apple Müzik, yeni bir işleve kavuşuyor. Rolling Stone’dan çıkan bir rapora göre yeni bir kategori oluşturacak olan güncelleme, bugün itibarı ile yayınlanmaya başladı.

Apple Müzik’in kullanıldığı her ülkede ‘En İyi 100’ kategorisi bulunacak. Bu kategoriler tüm kullanıcılardan alınan verilere dayanacak ve en çok dinlenilen müzikleri listeleyecek. Devamlı olarak güncellenecek olan liste, her gün saat 12’de değişecek.

Göz Atma sekmesi altında varlığını sürdürecek olan listeler, global anlamda veya ülke kategorisinde şekillenebilecek. Özel belgeseller, seçilmiş çalma listeleri ve şovlar içeren Apple Müzik; bu sayede popülaritesini daha da artıracağa benziyor.