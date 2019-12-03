İlk Apple Müzik Ödülleri'ni Kazanan Sanatçılar Açıklandı

Bu yıl ilk kez düzenlenen Apple Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. 17 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish Yılın Şarkıcısı ve Yılın Söz Yazarı kategorilerinde ödül alarak etkinliğe damga vurdu.

Apple Müzik Ödülleri bu yıl ilk kez 5 ayrı kategoride müzik alanındaki başarılı sanatçıları ödüllendirdi. 5 Aralık tarihinde Steve Jobs Tiyatrosu'nda, yılın sanatçısı seçilen Billie Eilish'in canlı performansıyla başlayacak olan etkinlik, internet üzerinden de canlı yayınlanacak.

Yılın Sanatçısı, Yılın Söz Yazarı ve Yılın Çığır Açan Sanatçısı gibi kategorilerde ödül kazanan sanatçılar, Apple Music uzman ekibi tarafından seçildi ve ödüller, işine tutkuyla yaklaşan sanatçılara verildi. Yılın Albümü ve Yılın Şarkısı ödülleri de uygulamanın akış verilerine dayanarak seçildi ve sonuçlar, Apple Music abonelerinin bu yıl en çok dinledikleri içerikleri yansıtıyor.

Apple'ın Apple Music ve Uluslararası İçerik Başkan Yardımcısı Oliver Schusser, etkinliğe duyduğu heyecanı, "Apple Müzik Ödülleri, dünyanın en sevilen sanatçılarının tutkusunu, enerjisini ve yaratıcılığını göstermek için tasarlandı. Müzikal olarak ödül kazananlar derin bir sosyal değişime yol açtı, kültürü etkiledi ve dünya çapındaki müşterilerimize ilham verdi. Onları kutlamak için daha heyecanlı olamazdık." sözleriyle ifade etti.

Apple Müzik Ödülleri'nin Kazananları:

Yılın Sanatçısı: Billie Eilish

Billie Eilish Yılın Söz Yazarı: Billie Eilish & FINNEAS

Billie Eilish & FINNEAS Yılın Albümü: Billie Eilish - WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Billie Eilish - WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? Yılın Çığır Açan Sanatçısı: Lizzo

Lizzo Yılın Şarkısı: Lil Nas X - "Old Town Road"

Kazananlar, Apple Park'taki Steve Jobs Tiyatrosu'nda kutlanacak. Etkinlik 5 Aralık TSİ 5.30'da iTunes üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki 2019 yılında sizin favori sanatçınız ve şarkınız hangisiydi?