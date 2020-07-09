Bu Yöntemler, Apple Müzik'in Batarya Tüketimini Çözebilir

iOS 13.5.1'de patlak veren Apple Müzik uygulamasının batarya tüketimi sorununa, alternatif çözümler üretildi. Bazı kullanıcılarda etkili olan bu alternatif çözümler, bazı kullanıcılar içinse sorunları çözmüyor. Bu haberimizdeki yöntemleri, bataryayı yüzde 95'e kadar tüketebilen sorunu ortadan kaldırabilir.

Dün akşam saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Apple'ın son iOS sürümü 13.5.1 güncellemesi ile birlikte Apple Müzik'in ciddi bir batarya tüketimine neden olduğundan bahsetmiştik. Üstelik nedeni henüz anlaşılamayan bu sorun, Apple Müzik kullanılmasa bile bataryanın tüketilmesine neden oluyordu. Kullanıcıların şikayetlerine göre uygulamanın batarya tüketimi, yüzde 95 seviyelerine kadar çıkıyordu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, tespit edilen sorunlara karşı hızlı bir reaksiyon gösteriyor. Şirket, çok büyük bir ihtimalle bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor ancak şu an resmi bir açıklama gelmedi. Hal böyle olunca da kullanıcılar, alternatif çözüm arayışlarına girdiler ve şimdi, Apple Müzik'in neden olduğu batarya tüketimi için bazı alternatif çözümler üretildi. Ancak bu çözümlerin hiçbirinin garanti olmadığını, nihai çözümün sadece Apple tarafından gönderilecek bir düzeltme ile mümkün olacağını unutmamak gerekiyor.

Apple Müzik'in neden olduğu yüksek batarya tüketimine karşı alternatif çözümler, Mac Rumors platformundan geldi. Bu çözüm yollarını deneyen bazı kullanıcılar, sorunun giderildiğini belirtirken bazıları ise herhangi bir düzelmenin olmadığını ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu yöntemleri denemekte fayda olduğunu düşünüyoruz ancak soruna karşı etkili olup olmayacağı ile ilgili net bir şey söylemek ne yazık ki mümkün değil.

İşte Apple Müzik'in batarya tüketim sorununu karşı uygulayabileceğiniz yöntemler

Uygulamayı kapatmaya zorlamak.

Telefonu yeniden başlatmak ya da fabrika ayarlarına geri döndürmeyi denemek.

Otomatik indirmeleri kapatmak. Bunu Ayarlar menüsü altında bulunan Müzik bölümüne girerek yapabilirsiniz.

Arka plan uygulama yenilemelerini kapatmak. Bunun için de Ayarlar menüsüne gidip Genel bölümü altındaki "Arka Planda Uygulama Yenileme" alt menüsünü kullanabilirsiniz.

Apple Müzik'in hücresel veri kullanımını kapatmak. Yine Ayarlar ve Müzik bölümü altından yapılabilir.

Apple Müzik uygulamasındaki tüm indirmeleri iptal etmek.

İşte tüm bu yöntemler, iOS 13.5.1'de patlak veren Apple Müzik'in bataryaları sömürmesi durumunu ortadan kaldırabilir. Ancak az önce de söylemiş olduğumuz gibi bu yöntemlerin herhangi bir tanesi sorunun çözülmesini sağlarken hiçbir değişikliğe neden olmayabilir. Bu yüzden de yukarıdaki yöntemlerin hepsini tek tek denemek daha faydalı olacaktır. Bu arada, telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmeye karar verirseniz, bu işlemi yapmadan önce iPhone'unuzdaki verileri yedeklemeniz gerektiğini unutmayın.