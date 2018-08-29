Apple Neden Çift SIM Kartlı Bir iPhone Üretmeli?

Apple için çok alışık olmadığımız çift SIM kart özelliği, bazı söylentilere bakılacak olursa şirketin bu yıl çıkaracağı yeni iPhone modellerinde mevcut olacak. Peki Apple neden bu özelliği bünyesine dahil etmeli?

Diğer markalarda alışılageldik olsa da Apple için çift SIM kart özelliği çok da bilindik değil. iOS 12 beta'da yer alan bazı kodlarla birlikte açığa çıkan birtakım sızıntılara göre Apple, bu yıl piyasaya süreceği yeni modellerinde ilk kez iPhone için çift SIM kart özelliğini kullanacak. Apple kullanıcılarını heyecanlandıran bu yenilik, diğer rakiplerine göre bir miktar gecikmiş durumda. Bunun sebebi olarak da Apple’ın bu durumu daha önce denememiş olması gösteriliyor.

Özellikle ülkemizde bir tercih sebebi olan, kimileri için de cihazları gereksiz yere yoran çift SIM kart özelliği, iPhone’ların dünya çapında yeni bir bakış açısı ile karşılanmasına olanak tanıyacak önemli bir özelliktir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcıların böyle bir özelliğe ihtiyaç duyup duymadığıdır. 2000’li yılların ortalarında başlayan ve iki telefonu tek cihaza sığdıran özellik, özellikle iş nedeniyle ek bir hat kullanması gerekenler için hayat kurtarıcı olabilir.

Çoğunlukla ek bir akıllı telefona ihtiyaç duyanlar için Apple’ın akılcı çözümü olan çift SIM kartlı iPhone’ların; Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi büyük pazarlarda da kullanışlı olacağı düşünülüyor. Şu an için sadece bir varsayımdan ibaret olan çift SIM kart özelliği, yeni iPhone modelleri piyasaya sürüldükten sonra kesinlik kazanacak.