Apple'ın kendi haber uygulaması Apple News, aylık 90 milyon düzenli okuyucu sayısına ulaştı.

iOS 9'da kullanıcıların hayatına giren Apple News şu an itibariyle sadece Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Birleşik Krallık'ta kullanılabilmekte. New York Times'ın belirttiğine göre aylık 90 milyonun üzerinde düzenli okuyucuya sahip olan uygulama, kulllanıcılar tarafından çok seviliyor. Kullanıcılar haberleri gelişi güzel değil, dikkatli ve özenli bir şekilde okuyor.

Her bir haberin en az 1 milyon okunma sayısına sahip olduğunu belirten New York Times, reklam verenlerin oldukça az para kazanmaktan yakındığını da ekliyor. Apple'ın News uygulamasına eklediği doğruluk algoritması, kullanıcıların da görüşlerini alarak haberlerin yalan haber olma olasılığı üzerinde çalışıyor ve yanlış haberleri akıştan kaldırıyor. Google ve Facebook da insan destekli doğrulama yöntemlerine son zamanlarda girişiyor.

Apple'ın uygulamaya gazete gibi içerikler için abonelik satın alma yöntemi getireceği de söylentiler arasında. 90 milyon ve daha fazla kullanıcı sayısına sahip Apple News, Apple'a çok sayıda potansiyel müşteri vadederek yeni bir pazar sunuyor.

Apple News ne yazık ki ülkemizde kullanılamamakta ve büyük ihtimalle de kullanılamayacak. Yine de App Store hesabınızın bölgesini ABD'ye çevirerek Apple News uygulamasını cihazınızda edinebilirsiniz. Ancak uyarmalıyız ki haberler yabancı kaynaklı haberler olacaktır.