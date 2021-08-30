Apple Original Films’in yeni bir filmi daha duyuruldu. Ewan McGregor ve Ethan Hawke’ın başrolleri üstleneceği Raymond and Ray, babasını kaybettikten sonra hayatı değişen iki kardeşe odaklanacak. Filmin çıkış tarihi ise henüz belli değil, zira çekimlere bile başlanmış değil.

Apple TV+ için üretilen içeriklerden sorumlu Apple Original Films’in yeni filmi Raymond and Ray, eğlenceli konusu ve iddialı oyuncu kadrosuyla duyuruldu. Duyuruya göre Star Wars filmlerindeki Obi Wan Kenobi rolüyle hafızalara kazınan Ewan McGregor ve Ölü Ozanlar Derneği, Gün Doğmadan filmleriyle tanınan Ethan Hawke; filmin başrollerini üstlenecek.

İki kardeşin birden gelişen sarsıcı olaylarla başlayan yeni yaşamını konu alacak Raymond and Ray, iddialı oyuncu kadrosuyla Apple TV+’a gelecek birbirinden yeni yapımlar arasında yerini alacak. Ancak filmin ne zaman çekilip ne zaman yayınlanacağı belli değil.

Bir İrlandalı ile bir Amerikalı, babalarını kaybetmiş:

2022 yılında çıkması beklenen Kenobi dizisinde de başrolu alacak Ewan McGregor ve Ethan Hawke, filmde birlikte sorunlu babalarını kaybetmiş iki kardeşi oynayacak. Babalarının ölümüyle yeni bir hayata başlayacak ikili, cenazeyle birlikte kendilerini yeniden bulma yoluna girecek.

Babalarının ölümüne rağmen mizah anlayışından pek bir şey kaybetmeyen iki kardeş; izleyiciye öfke, sersemlik, acı ve sevgiyle bezenmiş yaşamlarını sunacak. Filmin yönetmen koltuğunda aynı zamanda senaryoyu da yazacak Rodrigo García oturacak. Yapımcılığı ise Alfonso Cuarón ve Bonnie Curtis üstlenecek. Filmin ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor. Çıkış tarihi ve diğer ayrıntılar için ekipten ya da Apple TV+ yetkililerinden gelecek açıklamaları bekleyeceğiz.