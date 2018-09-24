Mimari olarak Apple Park Kampüsü, nihai geçerlilik belgesini aldı; ama bir LEGO modeli olarak.

Bir LEGO tasarımcısı olan Spencer R, artık ikonikleşmiş olan halka şeklindeki ana binayı, Steve Jobs Tiyatrosunu, fitness merkezini ve bitki hayatı bölümlerini 1/650 oranında gerçeğine bağlılıkla olabildiğince uygun küçültülerek inşa etti.

LEGO'lardan inşa edilmiş Apple Genel Merkezi, LEGO hayran sitesi olan Brothers Bricks tarafından paylaşıldı. Model, aynı zamanda Spencer R.'ın Flickr sayfasında da mevcut.

LEGO Apple Park'ın Parçaları

İlk başta Apple'ın kurucu ortaklarından olan Steve Jobs tarafından tasarlanan yeni HQ (Headquarters - Genel Merkez), yaklaşık 4 yıl süren ve 5 milyar dolara mal olan bir sürecin sonunda geçen sene hizmete açılmıştı.

Cult of Mac okuyucuları, inşaat sürecinin her adımını dikkatlice incelemiş ve drone kullanarak periyodik olarak kampüsün görüntülerini çekmişti. Çekilen görüntü ve videolar, Spencer R.'ın LEGO'dan bir şaheser oluşturması için yeterli kaliteye sahipti.

Flickr sayfasına göre Spencer R, Haziran 2016'da modeli oluşturmaya başladı ve bu ay tamamladı. Spencer, 77.5 kilo ağırlığındaki model için 85.000'den fazla parça (1,647 ağaç dahil) kullandığını tahmin ediyor. Başka bir ayrıntı ise paylaşılmadı.

"Her zaman yatay bir gökdelen yapmak istemiştim. Bunlara bazen yerdelen de deniyor. 2014 yılında California topraklarının dairesel şekilde kazıldığını gösteren bir drone videosuna rastladım. Oranın Apple'ın yeni kampüsü olduğunu öğrendiğimde ise yerdelenim için yeni bir aday bulduğumu anladım."

Spencer R.'ın Flickr sayfasında ayrıca son 15 yılda LEGO'lardan inşa ettiği diğer gökdelenler de bulunuyor.