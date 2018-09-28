Apple, 2015 yılında iPhone işlemcilerinde izinsiz patent kullandığı için davalık oldu. Yüklü miktarda ödeme yapmak zorunda kalan Apple, Temyiz Mahkemesi'nde davayı tersine çevirdi.

Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde 2015 yılında jürilerin verdikleri bir karar Apple’ı davalık etmişti. Nedeni ise Apple’ın Wisconsin-Madison Üniversitesi’nin patentlerinin iPhone işlemcilerinde kullanılarak ihlal etmesi iddiasıydı. İhlal iddiasının üzere mahkemelik olan Apple, 234 milyon dolarlık bir tazminat yükümlülüğü altına girdi.

Wisconsin Mezunlar Araştırma Vakfı’nın 234 milyon dolarlık patent ihlali talebi 2016 yılında daha da arttırıldı. Apple’ın 2016 yılının sonuna kadar patent ihlaline devam ettiğini bildiren bir yargıç, bu rakamı 506 milyon dolara çıkarttı. Nitekim Apple, patent ihlali tazminat davasını tersine çevirmeyi başardı.

Reuters’ın haberine göre Apple, başarılı bir şekilde iddiaları üzerinden atmayı başardı. Washington’daki ABD Federal Devre Temyiz Mahkemesi, Apple’ın patent ihlali yaptığına dair yeterli kanıt olmadığını; elde bulunan iddiaların tazminat ödemek için yeterli olmadığı kararına vardı. Tazminat ödeme yükümlülüğünden kurtulup aklanan Apple, karar bozulduğu için 272 milyon dolarlık ek ödül bile geri alabilecek.