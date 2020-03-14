Apple, VirnetX’in fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 yıl önce kaybettiği davanın cezasını ödedi. Şirket, defalarca kez mahkemeye itiraz etse de dava her seferinde aleyhine sonuçlandı.

Apple ile uzun süredir devam eden patent savaşını kazanan VirnetX, bugün yaptığı açıklamada Apple’ın kendilerine toplamda 454 milyon dolarlık ödeme yaptığını duyurdu. VirnetX ile Apple arasında süregelen patent anlaşmazlığı, teknoloji devinin FaceTime özelliğinde VirnetX’in fikri mülkiyetini ihlal etmesi sonucu oluşmuştu.

Gerçekleştirilen dava sonucunda Apple’ın ilk olarak Ekim 2016’da 302 milyon dolar ödemesi emredilmişti, ancak şirket bu ödemeyi yapmamıştı. Aradan geçen 4 yılda faiz ve diğer maliyetlerle 454 milyon dolara çıkan ceza, sonunda VirnetX’e ödendi. Apple, bu süreçte defalarca kez mahkemelere itiraz etmiş, ancak her seferinde VirnetX’in lehine karar çıkmıştı.

Apple, en son temyiz başvurusunu ABD Yüksek Mahkemesi’ne yapmak istedi, ancak Yüksek Mahkeme Şubat 2020’de davaya müdahale etmeyi reddetti. Dava sonucunda Apple’ın VirnetX’e ait olan patentlerin “kilit parçalarını” ihlal ettiğine karar verilmişti.

Tek Dava Bu Değil

Apple ile VirnetX arasında anlaşmazlık yalnızca bu dava değil. Başka bir davada yine VirnetX’in lehine karar çıkmış ve Apple’a 502 milyon dolar ceza verilmişti, ancak bu karar geçen yıl kısmen geri çevrilmişti. Bu geri çevirmenin ardından yeni zararların belirlenmesi için dava alt mahkemelere gönderildi.

Günümüzde özellikle fikirler patentlerle korunuyor ve şirketler bu patentleri izinsiz kullandığı takdirde, patent sahipleri dava açabiliyor. Apple, özellikle en büyük rakibi Samsung’la defalarca patent savaşına girmiş, bazılarında kazanırken bazılarında Samsung kazanmıştı.