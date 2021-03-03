Patlayan Bir iPhone X, ABD'de Dava Konusu Oluyor

ABD'de yaşayan bir bilim insanı, Apple'a dava açmaya karar verdi. Robert De Rose isimli adamın böyle bir davaya karar vermesinin nedeni, 2019 yılında cebinde patlayan iPhone X. Rose, Apple'dan resmi bir dönüş alamadığı için dava açmaya karar verdiğini söylüyor.

ABD'deki bir üniversitede bilim insanı olarak görev yapmakta olan Robert De Rose, 2019 yılında çok talihsiz bir olay yaşadı. Bilim insanının o yıllarda kullandığı bir iPhone X, durduk yerde alevlere teslim oldu. Olay anında bilim insanının cebinde olan telefon, patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle de Rose'un bacağında 2. derece yanıklara yol açtı. Yaklaşık 2 yıl önce yaşanan bu olay şimdi mahkemeye taşınıyor.

Bilim insanı, olay anında duyduğu sesten bir şey anlamadığını ancak bacağında meydana gelen acı üzerine olayı fark ettiğini, cebinde alev alan telefonu eliyle çıkarırken de gözlerine inanamadığını, telefonu yere attığında iPhone X'in küle dönüşünü izlediğini söylüyor. Peki bu bilim insanı, dava açmaya neden iki yıl sonra karar verdi?

Apple, bu olayı iki yıl boyunca açığa kavuşturmamış

*Görsel temsilidir.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanı, yaşanan olayın ardından Apple ile iletişime geçtiğini ve durumu anlattığını söylüyor. Apple ise olayı incelediğini, müşteri memnuniyetini önemsediğini söylemiş olsa da bugüne kadar bu olayı açığa kavuşturamamış. Bunun üzerine daha fazla vakit kaybetmek istemeyen bilim insanı, kendiyle aynı durumda olan başka bir kişiyle anlaşarak, Apple'a ortak dava açmaya karar veriyor. Diğer Apple kullanıcısı ise Apple Watch'unun aşırı seviyede ısınıp kolunu yaktığını söylemiş ancak Apple, bu müşteriye de geri dönüş yapmamış.

Bu arada, haberlerimize konu olan telefon patlama olayları daha çok Android ekosisteminde yaşanıyor olsa da patlayan iPhone'lar mevcut. Örneğin bu olayın yanı sıra 2018 yılında da iPhone 6, tamir edilmeye çalışılırken alevlere teslim olmuştu. Bu tür patlamaların nedeni ise daha çok batarya kaynaklı oluyor. Açılacak bir dava, yaşanan patlamalarla ilgili daha fazla detay sunabilir...