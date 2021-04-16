Bir Twitter kullanıcısı Apple’ın Çin’de bulunan fabrikasında bağlantıları olduğunu belirterek bir video yayınladı. Videoda yer alan ve Apple Pencil 3 olduğu iddia edilen ürün, daha önce tasarımı bir kere daha ortaya çıkan kalemle oldukça örtüşüyor.

@ileakeer isimli bir Twitter kullanıcısının ortaya çıkardığı Apple Pencil 3 görüntüsü sosyal medyayı karıştırdı. Parlak renklerde bir Apple Pencil’ı gördüğümüz videonun açıklamasında yeni Apple etkinliğinde bu kalemin tanıtılacağı belirtiliyor. Paylaşımı yapan kullanıcının pek fazla takipçisi ya da geçmişi bulunmuyor, bu nedenle de sızıntının gerçek olup olmama ihtimali bilinmiyor. Ancak yapılan paylaşımın daha önce Mr. White adlı kullanıcı tarafından yapılan sızıntılarla örtüştüğünü de belirtmek gerek.

Mr. White’ın daha önce de Apple ve diğer firmaların ürünleri hakkında iddialarda bulunduğu ve bunların doğrulandığı biliniyor. @ileakeer’ın paylaştığı görüntü de sanki Mr. White’ı doğruluyor gibi. Çin medyasında geniş yankı uyandıran bu haber sonucunda birkaç senaryo ortaya atıldı. Öncelikle kalemin gerçek olabileceği üzerinde durulurken, videoda iddia edilen Apple Pencil 3 görüntülerinin aslında bir imalat videosu ya da yan sanayi üretim olabileceği de konuşuluyor.

Weibo, 'sızıntı bilerek yaptırıldı' dedi:

Çin’in sosyal medya devi Weibo’ysa Apple Event’e sayılı günler kala bu sızıntının kasten yapılmış olduğu üzerinde duruyor. Pandemiden kaynaklı olarak bu yıl Apple birçok etkinliğin olağan tarihinde değişiklik yaptı. Bununla beraber Apple Pencil 3’ün zaten seri üretim ve satışa hazır olduğu biliniyor. Bazı teknoloji firmaları lansmana kısa zaman kala bilerek bu sızıntıları yapıyor ve kullanıcıların lansmana olan ilgilerini artırmak istiyor.

20 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan Spring Loaded etkinliğinde zaten Apple Pencil, iPad Pro ve AirTags duyurusu bekleniyordu. Etkinliğe bu kadar kısa süre kala Apple Pencil 3’ün görüntülerinin ortaya çıkması gerçekten PR çalışması yapıldığını gösteriyor olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple görüntüleri bilerek mi ortaya çıkardı? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.