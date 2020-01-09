Dokunmatik Arayüzlü Bir Apple Pencil Yolda Olabilir mi?

Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple’ın iPad Pro serisiyle birlikte tanıttığı Apple Pencil gelişimine devam edecek gibi görünüyor. Ortaya çıkan yeni bir patent, yakın zamanda dokunmatik algılamalı yeni bir Apple Pencil geleceğinin sinyallerini verdi.

Sürekli güncellediği ürünleri ve yenilikçi tasarımlarıyla kullanıcılarını kendine bağlamayı görev edinen Apple, söylenene göre şimdi de yükseltilmiş özelliklere sahip bir Apple Pencil üzerinde çalışmalar yürütüyor. Farklılığı kesin bir biçimde hissedilen ikinci nesil Apple Pencil üzerine eklenecek yeniliklerle piyasaya sürülmesi beklenen ürün hakkındaki söylentiler eğer doğruysa, kullanıcıyı fazlasıyla tatmin edecek gibi duruyor.

“Stylus için dokunmatik tabanlı giriş” ismini taşıyan patent içinde bulunduğumuz günlerde keşfedildi. Patente göre yeni akıllı kalem, ucuna yakın bir kısımda dokunmaya duyarlı bir alana sahip olacak. Algılama hassasiyeti oldukça güçlü olacak ürün, kazayla yapılan dokunuşları göz ardı etme özelliğini de içeriğinde barındırıyor.

Bu kısmı biraz açacak olursak, yeni kalem bir kullanıcının dokunuşlarının türleri arasında etkili bir şekilde ayrım yapabilme özelliğine sahip olacak. Yani, kullanıcılar parmaklarını yukarı ve aşağı kaydırarak ekrandaki çizim araçlarının boyutunu değiştirebilecek. Ayrıca, web sayfalarından veya fare üzerindeki kaydırma tekerleğinden alışık olduğumuz gibi bir özellik de barındırabilecek.

Resmi açıklama henüz gelmedi

Son zamanlarda Apple Pencil ile ilgili birçok patent ortaya çıkmıştı. Bu patentler yeni bir durum göstergesi ya da haptik geri bildirim gibi özellikleri müjdeleyen içeriğe sahipti ancak henüz bunlar için Apple’dan bir doğrulama gelmiş değil.

Zaman zaman ortaya çıkarılan bu tarz patentlerin ışığında yeni bir ürün göreceğimizin kesin olmadığını bizim de hatırlatmamızda fayda var ancak açıkçası böyle bir yeniliğin gelip gelmeyeceğini merak etmek de şu an için oldukça eğlenceli görünüyor. Apple’dan konuyla ilgili gelecek resmi açıklamayı sizler için yine buradan duyuruyor olacağız, beklemede kalın.