Apple Pencil'da Kamera ve Biyometrik Sensör Olabilir

Apple'ın bu sene çıkaracağı yeni kalemi Apple Pencil'ın patentleri ortaya çıktı. Patentlere göre yeni kalem, dokunmatik yüzeyle birlikte kamera, mikrofon ve biyometrik sensöre sahip olabilir.

Amerika Birleşik Devletlerinin patent ve marka tescili regülatörüne patent başvurusunda bulunan Apple, yeni dokunmatik kalemiyle gündeme geldi. Fakat ortaya çıkan haberlere göre Apple’ın yeni kalemi Apple Pencil, yalnızca dokunmatik bir yüzeye sahip olmayacak.

Apple’ın yaptığı patent başvurusunda kalemdeki dokunmatik sensörün çift dokunuş ve üçlü dokunuş gibi birçok hareketi algılayabildiği bilgisi yer alıyor. Kullanıcıların Apple Pencil’a eklenen yeni dokunmatik yüzeyle çizimlerinde ve çalışmalarında daha fazla kolaylığa erişmesi bekleniyor.

Apple, Apple Pencil'a kamera, mikrofon ve biyometrik sensör yerleştirebilir:

Yeni Apple Pencil’ın patentinde yer alan bilgilere göre dokunmatik yüzeye sahip olacak kalem, istenmeyen dokunmaları da tespit edebilecek bir sisteme sahip olacak. Fakat Apple Pencil’ın en ilginç yanlarından birisi şimdi geliyor.

Apple, patent başvurusunda Apple Pencil’a koyabileceği her türlü teknolojiyi koymuş gibi gözüküyor. Bunların içinde işlemci, hafıza, güç girişi, birkaç sensör, iletişim arayüzleri, veri bağlantıları, güç bağlantıları, giriş / çıkış bağlantıları, mikrofon, açma kapama düğmesi, biyometrik sensör, kamera ve daha birçok donanım bulunuyor.

Peki Apple’ın yeni dokunmatik kalemi iPhone’ların bir parçası olacak mı? Her sene buna benzer söylentiler çıksa da artık 2020 iPhone’larından büyük değişiklikler beklediğimizden böyle bir şeyim mümkün olabileceğini söyleyebiliriz. Belki de yeni iPhone modelleri uzun zamandır beklendiği gibi Apple Pencil ile birlikte satılacaktır.

Fakat kendimizi heyecanlandırmanın henüz vakti değil. Apple’ın Apple Pencil için yaptığı birçok patenti daha önce de görmüştük. 2018 yılında yapılan bir başvuruda doğruluğu artırmak için ultrason dalgaları kullanılıyordu. 2015 yılında yapılan bir başvuruda ise kalem kağıt hissini versin diye özel bir teknolojiye sahipti.

Dolayısıyla Apple Pencil’ın bir mikrofona, kameraya veya biyometrik sensöre sahip olacağı henüz kesin değil. Bununla birlikte dokunmatik yüzeye sahip olup olmayacağı da bilinmiyor. Çünkü bahsettiğimiz özellikler bir patentte yer alıyor ve patentlerdeki teknolojiler genelde gerçek hayatta gördüğümüz cihazlara yansıtılmıyor.