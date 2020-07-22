Apple, 2022 Yılında Periskop Kameralı iPhone Tanıtabilir

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, 2022 model iPhone'larda periskop kamera sunmak için çalışmalara başladı. Şirket, iki yeni tedarikçi ile periskop kamera lensleri görüşmeler başlamış durumda.

Akıllı telefon kameralarında yeni trend periskop kameralar olmuş durumda. Cihazların fotoğraf çekimi öncesinde görüntü kalitesini kaybetmeden daha fazla yakınlaştırma yapabilmesini mümkün kılan periskop kameralar, telefoto ya da geniş açılı lenslerin aksine daha gelişmiş bir lens teknolojini gerekli kılıyor.

Dünyaca ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, yatırımcılarla paylaşmış olduğu yeni notta Apple’ın bir periskop kamera sistemi ve ses bobini motoru için yeni tedarikçilerle görüştüğünü aktardı. Kuo’nun açıklamalarına göre Apple, iPhone’ların kamera yeteneklerini daha da geliştirmek için iki tedarikçiyle anlaşmış durumda.

Kuo’ya göre Apple, yeni iPhone lensleri için Güney Koreli lens üreticisi Semco ve Çinli lens üreticisi Sunny Optical ile anlaşma sağlamış durumda. Kuo, Semco’nun 2020’nin ikinci yarısında, Sunny Optical’ın ise 2021’de lens üretimine başlayacağını söylüyor. Apple, yeni nesil lensler için farklı tedarikçilerle anlaşma sağlayarak maliyetlerden de tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz mart ayında yayınladığı bir notta, Apple’ın periskop kameraya geçiş yapabileceğini ilk kez dillendirmişti. Apple’ın 2016 yılına kadar uzanan patentlerinde katlanabilir lensler de dahil olmak üzere çeşitli lens teknolojilerine dair bilgiler yer alıyordu. Dolayısı ile Apple’ın periskop lensler için atağa geçmesi çok da sürpriz bir gelişme değil.

Bununla birlikte Kuo, iPhone 12 ailesinde kullanılacak lensler hakkında da bilgi verdi. Kuo’ya göre iPhone 12 Pro, iPhone 11 Pro’daki 6P ve 5P lenslerin aksine 7P lensler ile gelecek. Bu da kamera kalitesinin bariz bir şekilde artmasını sağlayacak. Ayrıca Semco’nun 2021 yılında iPad’ler için 5P/6P lensler üreteceği de belirtiliyor.

Apple, iki yeni tedarikçi ile anlaşmış olsa da bu şirketlerin 2022 model iPhone’lar için lens üreteceği kesin değil. Zira iki şirketin önce periskop lens üretip Apple’ın kalite kontrol testlerine girmesi gerekiyor. Kuo’ya göre Sunny Optical, 2020 sonuna kadar Apple’ın kalite kontrol testlerinden geçip bir an önce Ar-Ge çalışmalarına geçmeyi hedefliyor.