Apple, Polis Şifre Kırıcılarını Engellemeyi Başardı

Polisler tarafından iPhone cihazların içindeki bilgilere ulaşmak için kullanılan GrayKey isimli cihaz, artık çok da bir işe yaramıyor.

Apple'ın yayınladığı son iOS sürümü sayesinde telefonlar artık daha güvenli. Öyle ki polisler bile şifrelerini kıramıyor, en azından şimdilik.

Apple'ın amaçlarından bir tanesi, kötü niyetli ya da üçüncü parti kişilerin cihazlara erişimini engellemek. Üçüncü parti konusunda ise hiçbir ayrım yapmayan firma, kolluk kuvvetlerinin de cihazlarını hacklemesini engellemeyi istiyordu. En son güncellemenin ardından 15 bin dolarlık şifre kırma cihazları olan GrayKey'ler hiçbir işe yaramamaya başladı. Cihazın elde edebildiği kısmi bilgiler ise temel olarak işe yaramayacak şeyler.

Bir yetkili de iOS 12 ile gelen değişikliklerin ardından GrayKey'lerin işlevsiz hale geldiğini belirtti. Apple ve GrayKey'in üreticisi GrayShift'in taktikleri ve yazılımları şu anda bilinmiyor. Zaten işi güvenlik olan GrayShift'in sitesine girmek için bile özel şifre gerekiyor. Bu şifre de kolluk kuvvetlerinden başka pek kimseye verilmiyor.

USB Kısıtlama Modu sayesinde iPhone'ların kırılamaz hale geldiğini söyleyenler olsa da yapılmış resmi bir açıklama yok.