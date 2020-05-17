Apple, Yeni Pride Temalı Apple Watch Arayüzlerini Tanıttı

Apple, Apple Watch için tasarladığı yeni arayüzlerini tanıttı. Bu hafta gelen güncellemede Apple'ın Pride temasını arayüzlerine eklemiş olduğunu görüyoruz. Gökkuşağı renkleri temalı bu güncellemenin içerisinde de bazı detaylar yer alıyor.

Apple, watchOS 6.2.5 versiyon geliştirici betası ile akıllı saatleri olan Apple Watch'a yeni Pride temalı arayüzleri ekledi. Aslında 'gurur' anlamına gelen Pride, bildiğiniz üzere günümüzde LGBT toplumu içerisinde sahiplenilmiş ve kendi kararlarından duydukları gururun bir ibaresi olarak sloganları haline gelmişti. Her yıl düzenlenen yine Pride isimli yürüyüşler yaşanan pandemi nedeniyle bu sene gerçekleştirilemiyor. Bu bağlamda Apple, akıllı saatlerine 2020'deki Pride haftasına jest olması için yeni gökkuşağı renklerine sahip arayüzlerini ekliyor.

Pride Dijital, Pride Analog ve Pride Gradient isimlerine sahip bu arayüzler ilk olarak Apple tarafından 2018 yılında tanıtılmıştı. Şirket, bu arayüzler üzerine yeni eklemeler ve güncelleştirmeler getiriyor.

Arayüzlerde geçen yıl yapılan yeniliklere göre, bu yıl gelen güncellemeler biraz sönük kalıyor. Ayrıca bu yıl düzenlenen renk çubukları daha iç içe geçmiş ve daha pürüzsüz hale getirilmiş. Bunun yanı sıra konsept de kullanıcı ile daha interaktif bir şekilde geliştirilmiş. Kullanıcı ekrana dokunduğunda bu renkler üzerinde şiddete duyarlı titreşim ve dalgalanma sağlayabiliyor. Ayrıca Apple tarafından 2019 Pride konseptine eklenen, spor yaptığınız sırada sizinle birlikte interaktif bir şekilde hareket edecek olan Pride çubuklarını bu seneki yeni arayüz ile kaldırmış gibi görünüyor. Apple'ın kendisi de bu Pride çubuklarını duyurduğundan bu yana bir açıklama yapmamıştı.

Daha özelleştirilebilir oldu

Yan yana dizilmiş çubukların yanı sıra Apple bu sene yeni bir klasik saat görünümü konsepti ile geliyor. Yine gök kuşağı renkleri içeren bu tasarımda çubuklar yerine iç içe geçen üçgenler kullanılıyor. Ayrıca bu arayüzde bulunan renkler ve renk düzeni kullanıcın istediği doğrultusunda özelleştirilebiliyor ve her bir dakika ve saat ibaresine özel renkler atanabiliyor.