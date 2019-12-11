Apple'dan 43 Bin TL'lik Pro Display XDR İçin Temiz Uyarısı

ABD’li teknoloji devi Apple, yeni Pro Display XDR'nin nasıl temizlenmesi gerektiğini anlatan bir kılavuz paylaştı. Şirket, nano kaplamalı cama sahip Pro Display XDR’ın yalnızca kutusundan çıkan kendi özel bezi ile temizlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Apple’ın geçtiğimiz haziran ayında Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) tanıttığı profesyonellere hitap eden yeni monitörü Pro Display XDR, 32 inç Retina 6K ekranında bambaşka bir deneyim vadediyor. Dün itibarıyla ülkemizde satışa sunulan monitör, astronomik fiyatıyla herkesi şoke etmişti.

Pro Display XDR’ın standart camlı modeli 35.999 TL‘ye satılırken, Nano-texture cama sahip modeli ise 42.999 TL‘den alıcı buluyor. Tabii, bunların standsız fiyatlar olduğunu söylemekte fayda var. Eğer Pro Display XDR’ın gövdesine monte edilen ayağı almak istiyorsanız, ek olarak 7.199 TL gibi bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor.

Peki, monitörü aldınız diyelim. Peki, nasıl temizleyeceksiniz? Zira bu denli pahalı bir cihazı satın aldıktan sonra bakımına da müthiş bir özen göstermeniz gerekiyor. Yumuşak mikrofiber bezler, konvansiyonel ekranlar için iyi olsa da, mevzu bahis Pro Display XDR olunca işler biraz değişiyor.

Apple Pro Display XDR'ın kutusundan çıkan parlatma bezi:

Üstün özelliklerine sahip yeni monitörünün nasıl temizlenmesi gerektiğini anlatan bir kılavuz paylaşan Apple, Pro Display XDR’ın ekranının yalnızca kutusundan çıkan kuru parlatma bezi ile silinmesi gerektiğini belirtti.

Nano kaplamalı camı temizlemek için su veya başka bir sıvının kullanılmaması gerektiğini söyleyen şirket, parlatma bezinin kaybedilmesi veya deforme olması durumunda yenisinin alınabileceğini ifade etti. Son olarak Apple, nano-dokulu cama sahip olmayan standart modelin kutusundan çıkan bezin dışında, diğer mikrofiber bezlerle de temizlenebileceğini kaydetti.

32 inç 6K Retina ekranında 6016 x 3384 piksel çözünürlük sunan Apple Pro Display XDR, maksimum 1600 nit parlaklık, 2D arka aydınlatma sistemi, P3 renk gamı, 218 ppi ve özel zamanlama kontrolörü gibi pek çok üstün özelliğe ev sahipliği yapıyor.