Apple ile Qualcomm arasındaki anlaşmazlık, ortaya çıkan yeni gelişmeler ile devam ediyor.

Bu haftanın başlarında, Qualcomm CEO'su Steve Mollenkopf, şirketin Apple ile “çözümün eşiğinde” olduğunu belirterek açıklamalarda bulunup, anlaşmanın mümkün olabileceğini belirtmişti. Şimdi ise, bir Apple avukatı, iki şirketin “yargılanmaya ihtiyacı olacağını” söyleyerek bu fikri reddetti.

San Diego Union-Tribune tarafından yayınlanan habere göre Apple avukatı William Isaacson, bu hafta ABD Yargıcına, iki taraf için de bir duruşmanın gerekeceğini söyledi. Bu bilgiler geçen ay Reuters tarafından bildirilen, Apple'ın Qualcomm ile bir anlaşmaya varmak için “hiçbir planı” bulunmadığı haberlerini de doğruluyor.

Apple ve Qualcomm arasındaki dava için duruşma tarihi de belirlendi. Duruşma 15 Nisan'da San Diego federal mahkemesinde başlayacak. Qualcomm duruşmanın Şubat ayında olmasını istese de bu mahkeme tarafından kabul edilmedi. İki taraf arasında yaşanan bu anlaşmazlık bakalım Nisan ayında çözüme kavuşabilecek mi?