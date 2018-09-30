Apple'a modem üreten Intel'den Qualcomm'un iddialarına yanıt geldi. Açılan ikinci davada da kazanamayan Qualcomm, piyasadaki rekabete aykırı davranmakla suçlandı.

Apple’ın Qualcomm sırlarını ve modem teknolojisini Intel’e sızdırdığı iddiası iki dev şirketi tekrar mahkemeye götürdü. iPhone ithalatının durdurulmasını talep eden Qualcomm’un açtığı dava, mahkemede red cevabı aldı. Apple’ın şu an birlikte çalıştığı Intel, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Çip üreticisi Intel, Qualcomm’un Apple’ın yasadışı yollarla modem teknolojisini paylaştığı iddialarına yanıt verdi. Intel’in Başkan Yardımcısı ve Genel Danışmanı Steve Rogers yayınladığı basın bildirisinde Qualcomm’un iddialarına mahkemede cevap vermeyi sürdüreceklerini bildirdi. Qualcomm’un rekabete aykırı davrandığını vurgulayan Rogers, şirkete verilen para cezalarının da altını çizdi.

Qualcomm’un, Intel’in modemi dahil olmak üzere 88 patent ihlali iddiasının mahkemede başarısız olduğuna dikkat çeken Intel, rekabete aykırı davranışlarının altında şirketin lisanssız ve çipsiz çalıştığını belirtti.

Apple’ın Intel ile çalışmadığı dönemde bile modem bilgilerini sızdırdığını iddia eden Qualcomm ise açtığı ilk davanın avukat hataları yüzünden kaybedildiğini, ihlallerin hala devam ettiğini ve bu yüzden ikinci davayı açtığını belirtmişti. İlk davalarının ardından Qualcomm ile yollarını ayıran Apple, o zamandan beri Intel’in modemi cihazlarında kullanıyor.