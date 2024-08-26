Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın ev robotları için yeni bir dijital asistan geliştirdiğini iddia etti. Üretken yapay zekâ destekli olacak bu asistan, robot ürünlerinde Siri'nin yerini alacak.

Bundan aylar önce araba planlarından vazgeçen Apple’ın yeni ürününün robotlar olacağı ortaya çıkmıştı. Düzenli olarak da bu konu hakkında bilgiler geliyordu. Cihazın masa üstüne yerleştirilecek ve kullanıcılara gündelik işlerinde yardımcı olabilecek bir ev robotu olacağı düşünülüyordu.

Şimdi ise yeni bilgiler ortaya çıktı. Bloomberg’den güvenilir kaynak Mark Gurman, Apple’ın robotları için yeni bir yapay zekâ kişiliği geliştirdiğini öne sürdü.

Robotlarda Siri’nin yerine kullanılacak yeni bir "yapay zekâ kişiliği" geliyor

Gurman’ın kendi kaynaklarından edindiği bilgilerden yaptığı X paylaşımına göre Apple, robotlarında Siri değil, farklı bir asistan kullanmayı planlıyor. Bunun için de tamamen farklı bir yapay zekâ kişiliği geliştirdiğini belirtmiş. Yeni arayüzün hem masa üstü robotta hem de sonradan gelecek robotik cihazlarda kullanılacağını da eklemiş.

“Apple'ın robotik çalışmalarının önemli bir parçası, yepyeni bir kişiliğin yaratılması. Siri, Apple’ın mevcut cihazlarındaki dijital asistan olsa da şirket, üretken yapay zekâ destekli başka bir insan benzeri arayüz üzerinde çalışıyor. Edindiğimi bilgilere göre masa üstü robotunda ve diğer Apple robotik cihazlarında kullanılabilir.”

Apple’ın geliştirdiği yeni asistan hakkında bilgiler bu kadar. Üretken yapay zekâ desteğine sahip olması nedeniyle kullanıcılara iyi bir deneyim sunacağını tahmin etmek mümkün. Apple cihazlarda Siri yerine başka bir asistan görmek tuhaf olacak. Apple’ın robotunu 2026 veya 2027’de tanıtmayı planladığını ekleyelim. O zamana kadar çok daha fazla bilgi edinebileceğiz.