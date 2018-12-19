Apple, Safari Technology Preview Güncellemesini Yayınladı

Apple, Safari Technology Preview için 72'den fazla hatayı gideren bir güncelleme yayınladı.

Apple, gün içerisinde, kullanıcılarının çoğu için beklenen bir Safari güncellemesini yayınladı. Beta sürümü olarak yayınlanan güncelleme, iki yıl önce duyurulmasına rağmen, tüm teknoloji değişikliği yeni hazır hale geldi ve güncelleme sonunda kullanıcılar tarafından denenebilir durumda. Safari'nin geleceği olarak betimlenen güncelleme, bir çok değişiklik içeriyor.

Safari'nin yeni teknoloji güncellemesi (Safari Technology Preview olarak geçiyor), 72'den fazla hatayı düzeltirken; bir çok yazılım desteğini de beraberinde getiriyor. Üstelik neredeyse tüm Mac kullanıcıları için hemen güncellenebilir durumda. Eğer güncellemeyi göremiyorsanız, komple macOS sisteminizin güncelliğinden emin olmanızı tavsiye ederiz.

Eğer güncellemeyi nereden indirebileceğiniz konusunda bir fikriniz yoksa en basit şekilde Mac App Store içerisinde bulunan Uygulama Güncelle seçeneğine tıklayabilir ve bilgisayarınızda bulunan tüm güncellenebilir uygulamalar arasında Safari'yi görebilirsiniz.

Apple, Safari Technology Preview'in bu büyük güncellemesi esnasında sürekli kullanıcılar ile iletişim halinde bulundu ve bu sebeple de beklentiler hep yüksek oldu. Her ne kadar henüz tam sürüm olmasa da tüm kullanıcılar için erişilebilir olması insanların dikkatini çeken bir detay. Apple'ın verdiği vaatlere göre hiç bir sorunla karşılaşmayacaksınız ve bu betayı tam sürüm gibi kullanabileceksiniz.

Eğer siz de yeni Safari Technology Preview teknolojisini denemek istiyorsanız hemen güncellemeyi indirip kurabilir, düşüncelerinizi bizlerle de paylaşabilirsiniz.